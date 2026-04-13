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Futbol

"Los amaños de partidos van más allá de los futbolistas", Sergio Bueno pide medidas a fondo

Sergio Bueno en Liga MX l MEXSPORT
César Cuervo
César Cuervo 11:36 - 13 abril 2026
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El técnico del Mazatlán habló en exclusiva para RÉCORD y tocó un tema que mancha al futbol mexicano

Tras la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano han incrementado considerablemente los casos de amaños de partidos y apuestas deportivas. En 2025 fue el escándalo del Real Apodaca y Correcaminos, mientras que en este 2026, se han presentado ya tres casos: en la Liga Premier con La Piedad y Héroes de Zací y en la Liga de Expansión con el Atlético Morelia, en donde resultaron suspendidos Brayton Vázquez, Uziel García y Antonio Torres.

Sergio Bueno en Ciudad Universitaria I IMAGO7

Sobre esta situación pudimos platicar en exclusiva para RÉCORD con el Director Técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, quien estuvo dirigiendo en Liga Premier antes de su regreso a Primera División. “Suena muy rudo, pero las apuestas y el amaño, hay jugadores que ven una salida muy fácil y dicen por aquí puedo hacer algo de dinero, pero la realidad es que no, el tema no va por ahí”.

“Hay un desvío total y absoluto de valores, de ética y esto lo tenemos que combatir desde todos los entes que participan en la industria del futbol. No solo los dueños, también los medios de comunicación, la Federación, los entrenadores y jugadores que tengan valores”, señala el entrenador de los Cañoneros.

Sergio Bueno en exclusiva con RÉCORD l RÉCORD

Sin el premio de poder ascender por los méritos deportivos, Bueno considera que el futbolista pierde motivación, eso genera más casos de amaños y jugadores que terminan en la talacha, en donde, por cierto, tampoco está muy claro el origen de los recursos. “Es una lucha que haces por algo que está presente, el desánimo, el desinterés. ¿Cuántos chavos que ahora ya no ven la posibilidad de jugar en Primera División se van al mundo de la talacha y en muchos casos ganan más que en Liga de Expansión”.

“¿De dónde sale el dinero de la talacha? Todos sabemos de dónde puede salir, en la actualidad hablar de temas tan contundentes, ya no sabes si decirlo o no, los riesgos para todo el mundo son muy altos”, confiesa el estratega.

Sergio Bueno dando indicaciones al Mazatlán l MEXSPORT

Sergio Bueno regresó a Primera División para este torneo tras una ausencia de nueve años, en donde dirigió en Liga de Ascenso y Liga Premier. Fue Jaime Ordiales, Director Deportivo de Mazatlán, quien lo contactó para asumir el cargo.

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