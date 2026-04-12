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Futbol

Afición recuerda polémica jugada al 'Cantante' Guerrero tras críticas del exsilbante a Katia Itzel García

Katia Itzel García en el partido de Pumas vs Mazatlán l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 17:32 - 12 abril 2026
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El exárbitro,Fernando Guerrero, criticó fuertemente a Katia Itzel García tras una falla en el Pumas vs Mazatlán y la afición explotó contra el excolegiado

Pumas venció a Mazatlán por marcador de 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Con este resultado el equipo universitario está matemáticamente clasificado a liguilla, mientras que los Cañoneros no tiene posibilidad de avanzar y apuntan a despedirse de la Liga MX.

El resultado sin embargo, terminó pasando a segundo plano después de un par de críticas en contra de la árbitra central Katia Itzel García. La jugada más cuestionada de la silbante fue pitar el final del primer tiempo tras un pase retrasado que, en caso de no haber sido detenido el partido Mazatlán quizá pudo haber robado el balón.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

Críticas del Cantante

Cómo ya es costumbre en los partido de Katia Itzel, el exárbitro y actual analista arbitral de TUDN, Fernando 'Cantante' Guerrero, no tardó en criticar a la silbante por su actuación en el partido.

"De verdad una vergüenza. El árbitro evita una oportunidad manifiesta de gol al Mazatlán, corta el avance la silbante y beneficia a Pumas", manifestó Guerrero en sus redes sociales

Fernando Guerrero en una conferencia en la FMF l INSTA: @cantantearbitro

Aficionados le recuerdan su error

Lo que no se esperaba el Cantante es que la afición mexicana tiene memoria y le recordó una falla similar al excolegiado en su época como silbante activo.

Era el año 2019 durante el partido de Cuartos de Final Ida entre América y Tigres. Los felinos salieron a velocidad con balón controlado y justo cuando llegaron a media distancia de la portería, Guerrero detuvo la acción para ir a revisar una jugada previa al VAR.

Pese a que la salida de los universitarios a velocidad pudo ser fuera de juego, lo cierto esque el Cantante debió esperar a la indicación del árbitro abanderado y no cortar la jugada de golpe.

"Hiciste lo mismo y en un partido de liguilla, fantoche vende humo", fue el mensaje que escribió un aficionado por medio de redes sociales, recordándole un error similar a Guerrero.

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