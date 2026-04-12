Efraín Juárez tras victoria ante Mazatlán: "la afición merece esta ilusión"

Pumas reafirmó su gran momento con una convincente victoria ante Mazatlán, con un marcador de 3-1. El conjunto felino se acerca cada vez más a la clasificación a la Liguilla. Efraín Juárez le da valor a lo conseguido hasta ahora, pues torneos atrás, Universidad Nacional sufría para avanzar a la fase final.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre la Liguilla con Pumas?

El técnico auriazul sabe que todavía no está amarrada la clasificación, por lo que prefiere ir con calma sin dejar de reconocer los logros que hasta ahora el grupo ha recolectado en el torneo.

"No hay que olvidar de dónde venimos, pero estamos hacia dónde vamos. Entendiendo eso, creo que sería muy irrespetuoso de nuestra parte hoy hablar de otras cosas que no es el primer objetivo. Matemáticamente, no estamos. Quedan tres fechas. Desde que estoy aquí algunos, ayer eso no pasaba. Tenemos la posibilidad muy cerca, faltando tres fechas. Normalmente, siempre se hacían los números, nos faltaban los dedos en la última jornada", expresó Juárez.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Efraín Juárez también destacó el trabajo de sus delanteros, ya que ante Mazatlán los tres -Roberto Morales, Juninho y Guillermo Martínez- aparecieron en el marcador, situación que ya había ocurrido en el torneo frente a Puebla.

"Es un privilegio hoy tener el segundo partido que mis tres nueve anotan. Eso es una locura. He tenido la oportunidad de estar en muchos equipos con muchos delanteros de jerarquía, de calidad, y que los tres en dos partidos en un torneo anoten, que los tres estén ahí con la misma cantidad de goles, es por lo que genera el equipo, es por la manera en que se juega, es por la manera en lo que pretendemos", comentó Juárez.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Juárez agradece a la afición de Pumas

Por último, Efraín Juárez agradeció a la afición por su apoyo incondicional en este recorrido, además de asegurar que su primer objetivo desde que llegó era que se sintieran identificados con el equipo por la forma en la que juegan y sus intenciones más allá del resultado.

"La energía del equipo nace desde adentro, pero se expresa en la cancha y la afición lo percibe. Siempre agradezco a la afición porque han estado en todos los momentos. Ahora que se ve una luz al final del túnel, merecen disfrutar. Mi objetivo es que se sientan orgullosos de lo que el equipo representa y hace en la cancha, más allá del resultado. Tras casi un año aquí, siento que la gente se siente identificada", sentenció Juárez.