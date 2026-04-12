Presidente de Pumas, feliz con Efraín Juárez: “tenemos un magnífico técnico”

Pumas ha mostrado un crecimiento a lo largo del torneo, pues al inicio las críticas fueron duras, especialmente por la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf ante San Diego apenas en la Primera Ronda. Sin embargo, los resultados positivos tienen a Universidad Nacional entre los primeros puestos del Clausura 2026, y poco a poco la afición ha conectado con el plantel y con Efraín Juárez. El presidente del club, Luis Raúl González expresó su respaldo al proyecto.

Luis Raúl González, presidente del equipo | IMAGO7

¿Qué dijo el presidente de Pumas sobre Efraín Juárez?

Una de las cosas que más valora el presidente del club es la garra que Juárez ha impregnado en los jugadores. No obstante, Luis Raúl González sabe que todo es parte de un proceso, mismo que todavía no está terminado y al cual le tiene esperanza.

Efraín Juárez tiene contrato que está vigente, todavía le resta tiempo y realmente es nuestro técnico. Estamos convencidos de su proyecto. Lo he dicho reiteradamente. A mí me tocó precisamente su contratación y el proyecto y las directrices que planteamos las siempre las repetiré con ustedes. Canterano, ganador, trabajo con cantera. Y lo que estamos observando ahora, que posicionara el estilo de garra de juego de Pumas.

Efraín Juárez celebrando el triunfo contra el América con la afición universitaria | MexSport

Lo estamos viendo, fue un proceso, estamos en eso, nos falta, hay que seguir trabajando, no debemos de confiarnos, hay cosas por mejorar, pero no dejar lo que ya logramos. La otra, que fuera, que conectara con la afición, a veces hay que tranquilizarlo y que explote precisamente a los jugadores”, dijo el presidente de Pumas.

Luis Raúl González valora ese trabajo hecho por Efraín Juárez, el cual realza por la capacidad que tuvo para conectar con la afición, misma que está ansiosa de que se corte la sequía de títulos de 15 años.

Tenemos un buen técnico, un magnífico técnico, un técnico que están viendo la parte técnica y también la parte que sabe darle tranquilidad al plantel. Tenemos un técnico que conecta con la afición. La afición ha tenido momentos difíciles con nosotros, pero ¿por qué? Porque es la exigencia legítima de un jugador doce que siempre está presente en las buenas y en las malas, porque tenemos una afición leal. Y entonces, pasamos por un buen momento entre el club, el cuerpo técnico y la afición, y creo que debemos de conservar ese momento siguiendo trabajando. Repito, lo hemos platicado, Efraín y yo, es no bajar el ritmo, seguir mejorando, no ser triunfalistas y seguir la ruta trazada”, agregó González.

En Pumas, la ilusión de conseguir el título es grande y firme, pero todos van con calma y siguen los objetivos, el primero de ellos es conseguir la clasificación a la Liguilla y respetar a los rivales que vengan en lo que resta del torneo.

El primer objetivo que tenemos enfrente es calificar. Faltan todavía jornadas. En estas jornadas que faltan, ese es nuestro primer objetivo. No bajar el ritmo, ver a todos los adversarios deportivos, a los demás clubes que nos faltan por jugar, con el mismo respeto que nos merecen los diecisiete equipos restantes. Todos los equipos son complicados, todos los partidos. Y el de hoy jugaremos, no veremos más que lo que nos toca hacer a nosotros, respetando al rival de enfrente”, añadió González

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT

La renovación de Keylor Navas no fue complicada

Por último, Luis Raúl González abordó el tema de Keylor Navas y su renovación. Para él, el proceso fue sencillo por la voluntad del costarricense de poner su firma en un nuevo contrato.

Nosotros lo veíamos con esa perspectiva; todos al interior del club estábamos en esa ruta: la directiva, el área deportiva, el área administrativa, Keylor y el cuerpo técnico. Cuando iniciamos el proceso de planeación, todos estábamos en esa frecuencia. Como lo ha mencionado Antonio Sancho, no fue complicado. Tuvimos tres o cuatro sesiones para acordar los términos, pero había voluntad de Keylor, quien está contento, satisfecho, y es un buen líder. Desde la directiva que encabezo, estaba la convicción de renovar a Keylor. Todo se dio de esa manera. Realmente hubo mucho ruido afuera, pero adentro teníamos la tranquilidad de que llegaríamos a buen puerto”, finalizó el presidente del conjunto auriazul.