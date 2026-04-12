Oficial: Pumas anuncia baja de delantero por lo que resta del Clausura 2026

Pumas sorprendió en la recta final del Clausura 2026 al confirmar la salida de Santiago López, quien dejará el equipo de manera temporal pese a que el torneo se encuentra en una fase clave rumbo a la Liguilla. El movimiento se realizó de común acuerdo con el Atlético Ottawa, equipo de la Canadian Premier League.

El delantero mexicano-canadiense vivirá así una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de sumar minutos y continuar con su desarrollo. La cesión será únicamente por lo que resta del semestre y sin opción de compra, por lo que está contemplado su regreso al Club Universidad Nacional para el Apertura 2026.

Efraín Juárez analizando el Chivas contra Pumas | MEXSPORT

Santiago López deja Pumas en pleno Clausura 2026

La salida de Santiago López representa una baja para el equipo dirigido por Efraín Juárez, que actualmente compite en la parte alta de la tabla. Aunque el atacante no era titular habitual, sí cumplía una función importante como recambio en el ataque, especialmente en momentos donde el equipo enfrentó ausencias por lesión o rotación.

En el presente torneo, su protagonismo fue limitado debido a la llegada de refuerzos como Juninho y Robert Morales, quienes han tomado mayor peso en la ofensiva universitaria. Aun así, el apodado “More” se mantenía como una alternativa confiable dentro del plantel auriazul.

Festejo de Santiago López l X:PumasMXCantera

Fuentes cercanas confirmaron que la decisión de su salida responde a una oportunidad importante para el jugador, quien busca mayor regularidad en la cancha. En ese contexto, el club optó por facilitar su préstamo para que continúe su crecimiento fuera del futbol mexicano.

Atlético Ottawa y el objetivo de Santiago López rumbo al Mundial 2026

El nuevo destino de Santiago López será el Atlético Ottawa, conjunto de la Canadian Premier League, donde intentará consolidarse y ganar ritmo competitivo. Esta decisión también está vinculada con su doble nacionalidad, ya que el delantero aspira a representar a Canadá en la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con reportes, la Federación Canadiense de Futbol habría influido en la operación, buscando que el jugador tenga mayor participación y llegue en mejores condiciones al proceso mundialista. La falta de minutos en Pumas habría sido un factor determinante para impulsar este movimiento.

Con este escenario, López tendrá una vitrina importante en el futbol canadiense para demostrar su nivel en los próximos meses. Mientras tanto, Pumas afrontará la recta final del Clausura 2026 sin uno de sus elementos de rotación, en plena lucha por asegurar un lugar en la Liguilla.