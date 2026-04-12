Nico Sánchez se va con pena tras empate ante Atlas: "No nos está alcanzado"
El director técnico de Monterrey, Nicolás Sánchez, aseguró que su equipo se marcha con pena tras no conseguir el resultado en Guadalajara ante Atlas. Aunque generaron oportunidades para quedarse con el triunfo, reconoció que todavía no les alcanza.
Te decía que con pena por la posición en la que estamos, hasta incluso antes de de empezar el partido. Pero, bueno, es el momento que estamos pasando hoy. Creo que hoy, más allá de no haberlo logrado, entiendo que tuvimos algunas situaciones, más que nada, el primer tiempo para poder abrir el marcador. Creo que el equipo se sintió cómodo con la pelota. Hizo un buen trabajo también cuando le tocó defender, pero, bueno, está la vista que que todavía no nos está alcanzando
Al ser cuestionado sobre para qué está el equipo ante lo complicado que luce la clasificación, el estratega enfatizó que buscarán pelear hasta el final.
Intentar y buscarlo hasta el final. Pase lo que pase, es buscar y buscar ganar y ganar e intentarlo. Más allá de la posición en la que estemos, del momento en el que estemos, el club, a todos nos eligen para para que cada semana busquemos ganar. Entonces, es lo que a nosotros nos obliga y nos llena de de orgullo de esta camiseta. Que cada partido, cada semana es buscar ganar, sea quien sea y donde sea
Finalmente, señaló que, aunque el desempeño del equipo en el primer tiempo fue positivo, en la segunda mitad se complicaron en la búsqueda del resultado.
Creo que en todo momento el equipo lo buscó, solo que en el segundo tiempo, por ahí, no teníamos la misma energía que en el primero, y eso creo que que queda en evidencia y bueno, hay que seguir trabajando