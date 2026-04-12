Nico Sánchez se va con pena tras empate ante Atlas: "No nos está alcanzado"

El técnico de Rayados lamentó el mal momento de su equipo tras otra caída en casa
Alfredo Olivarez Ramírez 00:56 - 12 abril 2026
Rayados sigue con una mala racha después de visitar a los Rojinegros

El director técnico de Monterrey, Nicolás Sánchez, aseguró que su equipo se marcha con pena tras no conseguir el resultado en Guadalajara ante Atlas. Aunque generaron oportunidades para quedarse con el triunfo, reconoció que todavía no les alcanza.

Atlas vs Rayados en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7

Nicolás Sánchez admite frustración tras empate de Monterrey ante Atlas

Te decía que con pena por la posición en la que estamos, hasta incluso antes de de empezar el partido. Pero, bueno, es el momento que estamos pasando hoy. Creo que hoy, más allá de no haberlo logrado, entiendo que tuvimos algunas situaciones, más que nada, el primer tiempo para poder abrir el marcador. Creo que el equipo se sintió cómodo con la pelota. Hizo un buen trabajo también cuando le tocó defender, pero, bueno, está la vista que que todavía no nos está alcanzando
Nico Sánchez actúa como entrenador interino de los Rayados | Imago7

Al ser cuestionado sobre para qué está el equipo ante lo complicado que luce la clasificación, el estratega enfatizó que buscarán pelear hasta el final.

Intentar y buscarlo hasta el final. Pase lo que pase, es buscar y buscar ganar y ganar e intentarlo. Más allá de la posición en la que estemos, del momento en el que estemos, el club, a todos nos eligen para para que cada semana busquemos ganar. Entonces, es lo que a nosotros nos obliga y nos llena de de orgullo de esta camiseta. Que cada partido, cada semana es buscar ganar, sea quien sea y donde sea

Rayados buscará pelear hasta el final pese al complicado panorama

Finalmente, señaló que, aunque el desempeño del equipo en el primer tiempo fue positivo, en la segunda mitad se complicaron en la búsqueda del resultado.

Creo que en todo momento el equipo lo buscó, solo que en el segundo tiempo, por ahí, no teníamos la misma energía que en el primero, y eso creo que que queda en evidencia y bueno, hay que seguir trabajando
Nico Sánchez y Diego Cocca saludándose al principio del partido | Imago7
