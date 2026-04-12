Atlas y Rayados empatan sin goles en la cancha del Jalisco

En una noche para el olvido en la cancha del Estadio Jalisco, Atlas y Monterrey igualaron sin anotaciones en un duelo con pocas emociones de Liga MX, en donde Manuel Capasso y Camilo Vargas se convirtieron en las figuras del juego tras evitar la caída de su marco, para que los Rojinegros consiguieran un punto en casa.

Empate de Atlas y Monterrey en el Clausura 2026 I IMAGO7

Tanto Atlas como Monterrey dejaron escapar la oportunidad de llevarse el triunfo en la búsqueda de un sitio en la pelea por la fiesta grande del futbol mexicano, complicando su posible clasificación en la parte final del campeonato.

Previo al inicio del encuentro, la afición de Atlas se metió de gran manera con su ex campeón de goleo, después de que Uros Durdevic fue abucheado en su regreso al Jalisco, junto a Diego González tras su bajo rendimiento en las últimas fechas con el cuadro Rojinegro.

Atlas vs Rayados en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7

Atlas generó la primera oportunidad clara de gol. Diego González envió un trazo a segundo poste para Paulo Ramírez, quien llegó sin marca y remató de primera intención enviando el esférico por alto, ahogando el grito de gol de la afición Rojinegra.

Monterrey respondió, Lucas Ocampos eludió la marca y con el arquero vencido sacó un disparo que Campasso sacó en la línea para evitar el tanto, en el rebote Jesús Corona insistió pero apareció Camilo Vargas para mantener su puerta sin anotaciones.

Empate de Atlas y Monterrey en la Jornada 13 del Clausura 2026 I IMAGO7

Nuevamente apareció Capasso para salvar al Rojinegro, Ricardo Chávez remató de cabeza en el área, pero el central de los Zorros sacó una pelota sobre la raya para evitar el primer tanto de la noche para Rayados.

Al medio tiempo ambos equipos se fueron abucheados, después del pobre espectáculo mostrado en la cancha del Jalisco.

Jornada 13 de la Liga MX I IMAGO7

En la parte complementaria, González tuvo la oportunidad en sus pies de cambiar el rumbo del juego, tras un balón que le llegó por el sector derecho, sin embargo, el atacante perdió un tiempo y su disparo fue bloqueado, por lo que desató la desesperación en la afición.

El juego comenzó a intensificarse, debido a lo cerrado que se llevaron las acciones, reclamos de los entrenadores de ambos equipos, con una cantidad de golpes y entradas fuertes, esto ante el pobre futbol mostrado en el campo.

En el agregado, pudo llegar el tanto de los Rojinegros tras un centro Agustín Rodríguez que fue desviado y se pudo incrustar en el marco Rayado, incrementando los lamentos en la cancha del Jalisco, tras escaparse el gol del triunfo.