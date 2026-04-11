Djuka regresa al Estadio Jalisco, ahora con Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey se prepara para una visita con tintes especiales cuando enfrente al Atlas en el Estadio Jalisco, en un duelo que tendrá como protagonista a un viejo conocido de la afición rojinegra, Uroš Đurđević.

El delantero serbio vivirá un partido distinto, pues regresará a la que fue su casa hace apenas unos meses. Đurđević comenzó el torneo vistiendo la camiseta de Atlas, donde en cuatro encuentros logró marcar dos goles, mostrando desde el inicio su capacidad frente al arco.

Uros Durdevic celebra un gol | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Djuka en Atlas?

Sin embargo, su camino cambió rápidamente al incorporarse a Rayados, equipo con el que ha ido tomando ritmo con el paso de las jornadas. Hasta ahora, suma 12 partidos disputados con el conjunto regiomontano, en los que ha marcado tres goles, todos ellos de manera consecutiva en la Liga MX, reflejando un momento ascendente en su rendimiento.

Su historia con Atlas no es menor. Durante su etapa con los rojinegros, disputó 51 partidos y anotó 21 goles, números que lo consolidaron como un referente ofensivo del equipo. Incluso, en el Clausura 2025 se proclamó Campeón de Goleo con 12 anotaciones.

Djuka con Atlas | IMAGO7

El regreso al Estadio Jalisco

Además, hay un detalle que le agrega aún más emoción a este reencuentro, 12 de esos 21 goles con Atlas los convirtió en el Estadio Jalisco, escenario que ahora pisará por primera vez como rival.

El duelo entre Atlas y Rayados no solo representa puntos importantes en la tabla, sino también una historia de reencuentros y cuentas pendientes. Para Đurđević, será la oportunidad de demostrar su crecimiento con Monterrey; para la afición rojinegra, un momento para recordar y quizá cuestionar a quien alguna vez fue su goleador.