Periodista regio amenaza con demandar a CM de Atlético San Luis

El desarrollo de la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX no solo dejó resultados importantes para la tabla general, sino que también trasladó la intensidad de la competencia deportiva al terreno de las redes sociales y la opinión pública. En esta ocasión, el foco de la controversia no estuvo en un error arbitral o una jugada de último minuto, sino en un intercambio de publicaciones en la plataforma X que ha escalado hasta la posibilidad de una disputa legal.

Todo comenzó tras el encuentro entre Atlético San Luis y Rayados de Monterrey, un partido que motivó al comunicador de Multimedios, Luis Ibarra, a expresar su descontento de manera tajante a través de sus canales digitales. "Jugadores LIMITADOS del San Luis le ganador a jugadores Extra LIMITADOS del Club de Futbol Monterrey. Hoy no vale la pena ni gritar ni llorar. Qué VERGÜENZA!", escribió.

Jugadores de Rayados de Monterrey en lamento tras la derrota contra Atlético San Luis | MEXSPORT

Lo que en otros tiempos habría quedado como una opinión más dentro del ecosistema futbolero de Nuevo León, tomó un rumbo distinto cuando la cuenta oficial de Atlético San Luis decidió reaccionar. El equipo potosino optó por una respuesta visual: compartieron la publicación de Ibarra acompañada únicamente por el video de un pequeño perro bostezando. Este gesto, que buscaba proyectar desinterés o aburrimiento ante la crítica recibida, fue el detonante de una situación que el comunicador calificó de grave.

Lucho Ibarra recibió amenazas en redes sociales

A pesar de que el video del canino pudiera parecer una respuesta inofensiva o un simple recurso de humor digital propio de los encargados de redes sociales en la actualidad, Luis Ibarra aseguró que las consecuencias para su integridad personal han sido considerables. Según su relato, el tuit del club actuó como un catalizador que desató una ola de hostilidad en su contra por parte de diversos usuarios de la red social anteriormente conocida como Twitter.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración en el partido contra Rayados de Monterrey | IMAGO 7

El periodista explicó que el problema no radica en el meme en sí, sino en la reacción en cadena que este provocó entre la afición y los seguidores de la cuenta oficial del equipo.quienes interpretaron el posteo como una invitación al ataque. "Los del San Luis me pusieron un meme, en un comentario, un análisis muy profesional de mi parte, me pone un perro ahí, este, deja tú lo que ocasiona ese perro".

"O sea, lo que ocasiona ese perro, no es el tuit, porque si no generara nada, no pasa nada, el problema son los insultos a mi persona, las amenazas que me han hecho a raíz de ese perro", comentó el comunicador, visiblemente afectado por la situación. "O sea, solamente les dije limitados, pues la verdad, pues están limitados. Les ganaron a extralimitados, pero toda la cantidad de agresiones que he recibido, ayer no quise salir ni de mi casa por la cantidad de amenazas que recibí", añadió.

Lucho Ibarra amenaza con demanda

Ante este escenario, el comunicador de Multimedios fue un paso más allá y mencionó la posibilidad de llevar el conflicto ante las instancias legales, apuntando directamente al responsable de la comunicación digital del club. "Entonces, si no se vale al CM, le vamos a poner una demanda. De verdad, se lo digo bien, porque eso no se vale. Toda la cantidad de mensajes que me han generado de odio".

Ibarra con Conejito Brizuela | INSTAGRAM: @luchooibarra

A pesar de que sus colegas le insistieron en que podía salir de su casa con tranquilidad y que debía tomar las críticas de quien venían, Ibarra se mantuvo firme en su posición de haber sido expuesto de forma innecesaria. "Sí, pero todos los demás, tómalo de quien viene, de veras, tómalo de quien viene. ¿Tú crees que esa gente va a cumplir? ¿Tú crees que esa gente te lo va a decir en la cara No, tú puedes salir de tu casa como si nada, de veras", le comentaron sus compañeros.

No obstante, la respuesta final del periodista reafirmó su sentir. "Por eso ayer no quise ir de mi casa, era eso. Yo pensé que porque quería seguir todavía el fin de semana". El caso permanece abierto en la opinión pública, mientras se espera saber si la amenaza de demanda contra el gestor de redes sociales del equipo se materializará en los próximos días.

Ibarra en el Estadio Azteca para el partido entre México y Portugal | INSTAGRAM: @luchooibarra