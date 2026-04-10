Nico Sánchez admite que Rayados ha quedado corto en el Clausura 2026 y reconoce responsabilidad

Rayados visita este sábado al Atlas y pese a la mala situación que atraviesa el equipo, el estratega argentino, Nicolás Sánchez, reconoció que el equipo no ha logrado los objetivos que una institución como los albiazules, requiere.

Uros Durdevic celebra un gol l IMAGO7

“Sabemos lo que significa, y más lo que nos tocó vivir estando en este club, lo que es no cumplir con las expectativas que tiene el club, la afición, nosotros, la directiva. Y entendiendo que estamos en un momento no tan agradable, un momento desagradable, no podemos poner en duda lo que tenemos que hacer día a día.”

Además, Sánchez dejó en claro lo que se puede esperar de su equipo en esta recta final de la temporada.

“La entrega, la entrega. Eso no puede faltar. La entrega tiene que ser máxima, la entrega es lo que se habla permanentemente, y entendiendo que no se gana solo con eso, es lo que yo considero que no debe faltar nunca en un equipo.”

El técnico rayado habló sobre su sentir, si lo considera frustrante no conseguir los resultados que requiere.

Ricardo Chávez contra Salles-lamounge l IMAGO7

Nico Sánchez habla sobre el momento de Rayados

“Doloroso, quizás sería la palabra. No sé si frustrante, obviamente que no nos gusta y no me gusta la situación en la que estamos, pero entiendo que estos momentos que no son agradables, siento que hoy tengo otra responsabilidad que es muy grande, diferente a la cuando jugaba, pero estos momentos te dan otro tipo de de fortaleza.“

Sobre el tema de los jugadores que los clubes van a desprenderse para el mundial, “Nico” mencionó si Rayados podría sacarle provecho a ese tema.