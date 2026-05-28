Historia de los Mundiales: México 1970, la justa que cambió la forma de ver el futbol

La novena Copa del Mundo marcó un parteaguas en lla máxima justa, pues delineó el modelo a seguir en innovación y modernidad para las siguientes ediciones.

México 1970 fue el primer Mundial televisado a color para el resto del orbe, con el debut de Adidas como fabricante de balones, el icónico Telstar, y para regocijo de los coleccionistas la novedosa aparición del álbum Panini.

México y la URSS inauguraron el Mundial 1970. l MEXSPORT

En innovaciones al reglamento, se implementó por primera vez la utilización de tarjetas (amarillas y rojas) para sancionar, aunque el Fair Play brilló, sin ningún expulsado y además se permitió la sustitución de jugadores.

Sin embargo, todo lo anterior se hubiera quedado únicamente en una carpeta de cargos, como un documento administrativo más, de no ser por el despliegue del 'Jogo Bonito' sobre el terreno de juego de Brasil, considerada la mejor Selección de todos los tiempos, a la altura de una edición que rompió paradigmas.

Brasil venció a Perú en Cuartos de Final, en México 1970. l MEXPORT

Y es que la Canarinha representó la alegría del color en la cancha, con el Telstar como una extensión más de los botines de cada uno de sus figuras, inmortalizadas a su vez en estampillas de por vida.

Pelé, quien llegó a nuestro país como Edson Arantes do Nascimento y se fue a hombros entronizado en 'O'Rei', con todo y sombrero de charro, encabezó a una constelación de estrellas como Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostao y Carlos Alberto, para conquistar el Tricampeonato de la Verdeamarelha de manera perfecta, seis triunfos en igual número de juegos, incluida la Final sobre Italia, con el emblemático 'Gol del Presidente' y quedarse para siempre con la Copa Jules Rimet.

Carlos Alberto recibe la Copa Jules Rimet, en México 1970. l MEXSPORT

Por si fuera poco, México 1970 también dejó para la eternidad el 'Partido del Siglo' entre Alemania Federal e Italia, donde donde la exigencia física se llevó al límite, basta ver a Franz Beckenbauer con un hombro dislocado y el cabestrillo improvisado para terminar una guerra que ganó la Squadra Azzurra, que a su vez padeció los estragos sobrehumanos al ser arrollada en la disputa por el título por Brasil.

La formación previa del 'Partido del Siglo' entre Italia y Alemania Federal, en México 1970. l MEXSPORT

Finalmente, la 'Atajada del Siglo' del portero inglés Gordon Banks al remate con la cabeza de Pelé, un lance imposible que hasta la actualidad no se ha vuelto a repetir.

Brasil venció a Inglaterra en la Fase de Grupos, de México 1970. l MEXSPORT

Una extraordinaria simbiosis ideológica, tecnológica y futbolística que hizo de México 1970 ser considerado el mejor de la historia y que cambió para siempre la manera de ver el futbol.

LA FIGURA: Edson Arantes do Nascimento Pelé

Tras ser 'molido' a patadas en Inglaterra 1966, donde Brasil quedó eliminado prematuramente en Fase de Grupos, Pelé dudó venir a México 1970, pero valió más su deseo de ser recordado como una leyenda y lo cumplió con creces.

Pelé durante el Mundial México 1970. l MEXSPORT

En su cuarto Mundial, Pelé fue el alma de la Canarinha, jugó todos los partidos y anotó cuatro goles, uno a Checoslovaquia, doblete a Rumania y el que abrió el camino al título en la Final ante Italia, más seis asistencias (récord en una sola edición) para despedirse con honores de las Copas del Mundo, consagrado en O'Rei y como el mejor jugador de la historia.

Las Fechas

8 de octubre de 1964 Designación de la sede

15 de diciembre de 1967 Fecha límite de inscripción

31 de enero de 1968 Sorteo eliminatorias (en Casablanca)

10 de enero de 1970 Sorteo fase final (en Ciudad de México)

31 de mayo de 1970 Partido inaugural

Los números de la Copa