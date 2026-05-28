Detienen al influencer Naim Darrechi en el AICM: este sería el preocupante motivo  

La llegada de Naim Darrechi a la Ciudad de México terminó en medio de un fuerte operativo policiaco, gritos, empujones y reclamos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El influencer español fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la noche del pasado miércoles 28 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de arribar en un vuelo procedente de Puerto Vallarta, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el creador de contenido viajaba acompañado por otros influencers, entre ellos la empresaria Sol León, cuando ocurrió el incidente que terminó con su traslado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Naim Darrechi fue arrestado desde que bajó del avión procedente de Puerto Vallarta / Especial

¿Por qué arrestaron a Naim Darrechi?

Inicialmente trascendió que el arresto habría sido provocado por el presunto uso de un vapeador dentro del avión, un objeto prohibido durante los vuelos comerciales. Sin embargo, horas más tarde comenzó a circular otra versión que apuntaba a una supuesta conducta discriminatoria contra integrantes de la tripulación aérea.

El caso rápidamente generó revuelo en redes sociales, especialmente después de que comenzaran a difundirse videos del momento exacto en el que Naim Darrechi era escoltado por policías capitalinos. En las imágenes también aparece Sol León defendiendo al influencer y reclamando tanto a las azafatas como a las autoridades por la forma en que ocurrió la detención.

Lo acusan de discriminación hacia dos azafatas al enfrentarlas presuntamente por usar un vapeador en el avión / Especial

Sol León acusa a las azafatas

Según explicó la empresaria mexicana frente a cámaras, el grupo había pasado sin problemas los filtros de seguridad en Puerto Vallarta y nada parecía fuera de lo normal hasta que abordaron el avión. Fue entonces cuando, de acuerdo con su versión, comenzó el conflicto.

"Ya nos tenían bien ubicados, las azafatas, las muchachas. Cuando Naim se sienta, veníamos en una misma fila todos, abre la cosita de la comida y ahí había un (vapeador) aparato electrónico y la azafata llegó rápido, al segundo, empezó a decir que Naim estaba fumando, toda la gente sabe y atestiguó que no olía a nada", contó.

Tras aterrizar en la capital del país, policías de la SSC subieron a Naim Darrechi a una patrulla, situación que provocó que Sol León y otros acompañantes comenzaran a perseguir el vehículo oficial mientras reclamaban por el procedimiento. La tensión aumentó cuando llegaron a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde la influencer lanzó fuertes acusaciones contra las autoridades.

La empresaria Sol León comenzó una serie de agresiones contra dos trabajadores de una aerolínea / Especial

"Así deberían de tratar a los abusones, quieren que choquemos... como si fuera un delincuente, como si fuera a un asesino, cuando aquí en Ciudad de México no puedes andar sin seguridad porque te asaltan (...) abusones, bandidos", dijo Sol León.

Enfrentan a policías

La empresaria también acusó a los policías de impedirles conocer el paradero exacto del influencer español y aseguró que el procedimiento fue irregular.

"Es ilegal negar el derecho a saber dónde tienen a tu familiar a su abogado y a sus familiares, todo está grabado, ojalá los destituyan porque no son personas que cuidan a la ciudadanía", agregó.