¿Araña blaugrana? Barcelona negocia el fichaje de Julián Álvarez

La era de Robert Lewandowski terminó en Barcelona, pero en Cataluña ya tiene planes para dejar atrás los vientos de Varsovia por el clima templado de Córdoba. El conjunto catalán ya prepara una oferta formal por el delantero argentino Julián Álvarez, el cual ya ha sido ligado al club en diversas ocasiones.

De acuerdo con The Athletic, el club blaugrana ya se encuentra negociando el traspaso de la Araña, con una oferta que ronda los 100 millones de euros. Fuentes cercanas al club comentaron que Barcelona y Atlético de Madrid ya han puesto cartas sobre la mesa para el posible fichaje del argentino, sin embargo, el club colchonero exige más que la cantidad antes mencionada.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

El gran deseo de Deco y Hansi Flick

Julián Álvarez es -por mucho- uno de los jugadores más codiciados en el mundo entero, no solo por su increíble olfato goleador, sino por su gran capacidad de asociarse con sus compañeros en el terreno de juego. A diferencia de otros delanteros, la Araña cuenta con una calidad impoluta, tal y como Lewandowski.

Tras el anuncio del adiós del polaco, la directiva del Barcelona -encabezada por Deco- y Hansi Flick decidieron poner manos a la obra y buscar su reemplazo perfecto. Álvarez engloba todas las características para encajar a la perfección en el esquema del entrenador alemán.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

¿Cuándo espera firmar Barcelona a Julián Álvarez?

Barcelona lo quiere, Julián quiere ser el nuevo gran ídolo del Camp Nou, la pregunta entonces es: ¿qué falta para su llegada? Como se mencionó anteriormente, el Atlético de Madrid exige un poco más de dinero, ya que el argentino cuenta con contrato vigente hasta 2030 y, en su momento, su fichaje costó 95 millones de euros.

Pese a que el club de la capital de España no se cierra a ofertas, la realidad es que el Barcelona quiere agilizar la operación y hará todo lo necesario para hacerse de los servicios de Julián Álvarez. Juanma López, agente y exjugador español, podría ser clave en el fichaje del cordobés.

El conjunto blaugrana quiere firmar a Julián Álvarez lo antes posible, para ser exactos, antes del inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, con poco tiempo en el reloj las negociaciones tan largas, la novela entre la araña y Barcelona continuarán varios días más.