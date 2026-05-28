¡Se va el número uno! Jannik Sinner eliminado en Segunda Ronda de Roland Garros

El gran favorito Jannik Sinner quedó eliminado del Abierto de Francia en la segunda ronda.

El número uno del mundo tuvo problemas con el calor y perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 56º del ranking, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, después de desperdiciar una oportunidad de sacar partido el jueves.

Sinner llevaba una racha de 30 victorias consecutivas que se remontaba a febrero y se esperaba ampliamente que completara un Grand Slam de carrera al conquistar el único gran título que le faltaba en su trayectoria —sobre todo con el dos veces campeón vigente Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha.

Jannik Sinner | AP

Sinner se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto, y casi ni siquiera corría a buscar pelotas a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y a la táctica de saque y volea para intentar acortar los puntos.

Intentó refrescarse con un ventilador de mano en los cambios de lado y se colocó bolsas de hielo alrededor del cuello.

La temperatura al inicio del partido era de 29 grados Celsius (84 Fahrenheit) y subió a 32 Celsius (90 Fahrenheit).

Cerúndolo no celebró demasiado cuando terminó, limitándose a hacer un pequeño saludo con la mano al público.

Jannik Sinner | AP

“Es duro para él. No podía ganarle más de tres juegos por set. Así que creo que tuve un poco de suerte. Él merecía ganar este partido. Pero después no sé qué pasó. Lo siento por él y espero que se recupere”, dijo Cerúndolo.

Sinner sacaba partido en el tercer set con 5-4 y 0-40 cuando se dobló sobre la cancha y luego caminó hacia su silla. Pidió asistencia y salió de la pista. Todo su atuendo celeste claro estaba empapado de sudor.

Tras perder el set 7-5, Sinner recibió atención médica y abandonó la pista. Le añadieron minerales a su bebida cuando regresó, pero Sinner no pudo recuperarse.

Sinner también tuvo dificultades con el calor en el Abierto de Australia ante Eliot Spizzirri en enero. El techo estaba cerrado y el partido de tercera ronda se inclinó a su favor.

Sinner perdió por última vez el 19 de febrero en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Había ganado cinco títulos Masters seguidos y casi no cedía sets.

En la misma pista Philippe Chatrier el año pasado, Sinner desperdició tres puntos de partido ante Alcaraz y perdió una final épica.