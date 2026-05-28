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Patrones ya no podrán reducir salarios quitando pagos complementarios: SCJN

Los bonos y pagos extras ya no podrán retirarse si era muy habituales / Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:55 - 28 mayo 2026
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La Corte determinó que los pagos habituales conocidos como “nómina complementaria” representan una retribución constante para los trabajadores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un importante mensaje para los patrones: no se puede reducir el salario de los trabajadores eliminando pagos complementarios cuando estos forman parte habitual de sus ingresos. La decisión fue aprobada por ocho votos y podría impactar en futuros conflictos laborales relacionados con percepciones extra o bonos constantes.

El criterio surgió luego de analizar el caso de una trabajadora de una universidad pública de Chiapas, quien promovió un amparo tras sufrir una reducción salarial porque la institución dejó de pagarle una llamada “nómina complementaria”. La universidad argumentó que ese dinero no formaba parte del contrato colectivo de trabajo y que, por lo tanto, podía retirarlo.

Sin embargo, la Corte concluyó que el salario no sólo incluye lo estipulado formalmente en un contrato, sino también todas aquellas percepciones que, en la práctica, representan un ingreso habitual y necesario para garantizar una vida digna.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del trabajador y su salario / Redes Sociales

La SCJN protege el salario real de los trabajadores

stableció que el derecho al salario debe analizarse desde la realidad laboral y no únicamente desde los documentos oficiales o cláusulas contractuales. Para las y los ministros, si un trabajador recibe de manera constante un pago adicional y éste se vuelve parte normal de sus ingresos, el patrón no puede simplemente retirarlo argumentando que era “extra” o “voluntario”.

“Aquí lo grave es lo siguiente, puede decir en este caso el patrón que era una prestación extralegal y que no formaba parte de las prestaciones que estaban contenidas dentro del contrato colectivo y pareciera que dijera, pues se lo dije, se lo pagué, le pagué en exceso, en demasía por buena gente, pero en realidad, también hay un principio que señala que nadie puede alegar en su beneficio su propia negligencia”, dijo el ministro Irving Espinosa Betanzo.

Con esta resolución, la Suprema Corte revocó la negativa de amparo que tribunales menores habían emitido previamente y ordenó que se dicte una nueva resolución tomando en cuenta el criterio aprobado.

Los bonos o pagos extras ya no se podrán quitar, de acuerdo con la Corte / Magnific

¿Qué significa la “nómina complementaria”?

La llamada nómina complementaria suele ser utilizada en algunas empresas e instituciones para entregar pagos adicionales al salario base, ya sea mediante bonos, compensaciones o apoyos extra.

El problema, según explicó la Corte, aparece cuando esos pagos se realizan de manera constante durante meses o incluso años y luego son retirados abruptamente, afectando directamente los ingresos de los trabajadores.

En esos casos, los ministros consideraron que dichos pagos terminan integrándose al salario real de la persona, independientemente de cómo hayan sido etiquetados administrativamente.

Los ministros discutieron el tema de una trabajadora que le dejaron de pagar su 'nómina complementaria' / Especial

Hugo Aguilar advierte riesgos por recursos públicos

Durante la discusión del caso, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, expresó preocupación por las posibles consecuencias que este criterio podría generar en instituciones públicas. El ministro advirtió que existe el riesgo de que tribunales terminen validando pagos excesivos o incluso irregulares únicamente bajo el llamado “principio de realidad laboral”.

“Mi punto a lo mejor va a un extremo que puede no ocurrir o, estamos en México, y puede sí ocurrir. Si estamos frente a un salario, pues totalmente fuera de toda lógica y solamente por principio de realidad, pues convalidamos ese monto y obligamos a, en este caso, la universidad, pero puede ser cualquier otro trabajador, o sea, si estamos frente, a lo mejor introduzco otro elemento ¿no? que es un salario producto de un acuerdo, de una cuestión ilegal, si bajo el principio de realidad vamos a confirmarlo”, dijo.

Pese a sus observaciones, el criterio fue respaldado por la mayoría de los ministros y quedó aprobado.

La 'nómina complementaria' suele ser utilizada por empresas para entregar pagos adicionales al salario base / Magnific

El fallo podría impactar futuros conflictos laborales

Especialistas consideran que esta resolución podría influir en futuros litigios laborales tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, especialmente en casos donde existan pagos adicionales que formen parte constante de los ingresos de los trabajadores.

La decisión también representa un mensaje para los patrones sobre la imposibilidad de reducir salarios de forma indirecta mediante la eliminación de compensaciones habituales. Con este fallo, la Suprema Corte dejó claro que el derecho al salario debe analizarse más allá de tecnicismos administrativos y tomando en cuenta las condiciones reales en las que viven y trabajan las personas.

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