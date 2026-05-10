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Ya no habrá reprobados en las escuelas por ley: esto acordó la SCJN

La resolución busca reducir la exclusión y el abandono escolar entre estudiantes de educación básica./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:14 - 10 mayo 2026
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La Corte declaró constitucional el modelo que flexibiliza criterios de evaluación en escuelas públicas y privadas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que impide reprobar automáticamente a estudiantes de educación básica por no acreditar todas sus materias o no cumplir con el mínimo de asistencia escolar.

La resolución confirmó que las nuevas disposiciones educativas, vigentes desde septiembre de 2023, son constitucionales y pueden aplicarse tanto en escuelas públicas como privadas del país.

Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó los argumentos que señalaban que el nuevo modelo afectaría la excelencia académica y la disciplina dentro de los planteles educativos.

El nuevo modelo educativo flexibiliza criterios de asistencia y evaluación en escuelas públicas y privadas./ Pixabay

Durante la discusión, los ministros concluyeron que el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes no puede medirse únicamente mediante calificaciones numéricas o listas de asistencia, ya que existen múltiples factores que influyen en el desarrollo escolar.

El acuerdo impulsado por la SEP reorganiza el sistema educativo en fases y campos formativos, además de establecer criterios más flexibles para la acreditación de grados escolares.

¿Qué cambia con las nuevas reglas escolares de la SEP?

Uno de los principales cambios es que en preescolar y primer año de primaria los estudiantes avanzarán automáticamente de grado, mientras que en secundaria se aplicarán mecanismos de regularización antes de considerar una reprobación.

El acuerdo de la SEP permanece vigente desde septiembre de 2023 en todo el país./ Pixabay

Además, la asistencia mínima dejará de ser un requisito obligatorio para aprobar materias, ya que las escuelas deberán enfocarse principalmente en evaluar el aprendizaje y desempeño académico de los alumnos.

La Corte también consideró que las ausencias escolares pueden estar relacionadas con situaciones familiares, económicas o personales, por lo que sancionar automáticamente a estudiantes podría aumentar problemas de exclusión educativa.

Las nuevas reglas seguirán vigentes en todo el país y forman parte del modelo educativo que busca reducir el abandono escolar y priorizar una evaluación más integral del desarrollo estudiantil.

La asistencia mínima dejará de ser un requisito obligatorio para aprobar materias en algunos niveles educativos./ Pixabay
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