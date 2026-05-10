"El Real Madrid siempre vuelve": Álvaro Arbeloa lanza advertencia tras perder LaLiga

Madrid dejó de ser la capital de España y le cedió dicho puesto a Catalunya, o bueno, sólo por hoy. El Barcelona derrotó al Real Madrid en una nueva edición del Clásico y confirmó el segundo 'nadaplete' consecutivo de los merengues.

Pese a la derrota, Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco, declaró en conferencia de prensa que entiende la frustración de miembros del club y aficionados, pero lanzó una advertencia para la próxima temporada: "el Real Madrid siempre vuelve".

Joao Cancelo en el Barcelona | AP

"Entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar (afición y club) con esta temporada y bueno pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año", comenzó Arbeloa.

"Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve. Somos un equipo que nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces, pero ahora mismo entiendo el enfado que puede tener cualquier aficionado al Madrid", aseveró.

BARCELONA VS REAL MADRID | AP

Dignidad en la recta final

El conjunto de Valdebebas tiene tres partidos más en lo que resta de la campaña, sin embargo, solamente serán anecdóticos. Pese a lo intrascendentes que resultan dichos encuentros, el oriundo de Salamanca comentó que el Real Madrid tendrá que mostrar coraje en la recta final de LaLiga.

"Tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo tres grandes partidos y tres grandes victorias. Necesitamos colectivamente dar un paso adelante, tener una idea muchísimo más clara de lo que queremos hacer", agregó.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

¿Qué dijo Álvaro Arbeloa sobre su futuro?

Arbeloa llegó al banquillo merengue tras la salida de Xabi Alonso, uno de los errores modernos en la historia del Real Madrid. Pese a ser un entrenador que respira y siente los colores merengues -ya que es canterano del Castilla-, el futuro de Álvaro en Valdebebas está en el aire.