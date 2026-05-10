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Futbol

¡Histórico! Barcelona iguala al Real Madrid en victorias en El Clásico

Barcelona vs Real Madrid | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:02 - 10 mayo 2026
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El conjunto culé llega a 106 victorias frente al acérrimo rival, el balance histórico está completamente igualado

El duelo más importante del futbol mundial ha llegado a un punto de equilibrio absoluto. Tras el más reciente triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid, el historial de El Clásico ha quedado oficialmente igualado, marcando un hito que subraya la paridad histórica entre ambos gigantes de España.

Lo que comenzó hace décadas como una rivalidad por la supremacía deportiva ha alcanzado hoy un número espejo. Con este resultado, el balance de enfrentamientos directos se reparte de la siguiente manera

Ferran Torres | AP

Competición

Número de partidos

Victorias Real Madrid

Victorias FC Barcelona

Empates

Goles Real Madrid

Goles FC Barcelona

Todas

264

106

106

52

447

438

LaLiga

192

80

77

35

309

312

Copa del Rey

38

13

17

8

71

71

Liga de Campeones

8

3

2

3

13

10

Supercopa de España

19

10

7

2

42

32

Otras

7

0

3

4

9

16


*Datos de LaLiga

Este empate técnico en triunfos globales no solo representa tres puntos o la obtención de un título reciente, sino que salda una deuda histórica del conjunto azulgrana en su lucha por dominar el registro histórico frente a los Merengues.

DIFERENCIA DE GOLES A FAVOR DEL MADRID

Si bien el número de victorias se ha nivelado, el Real Madrid mantiene una ventaja microscópica en el apartado goleador. La efectividad frente al arco sigue favoreciendo ligeramente a la Casa Blanca, aunque la brecha es cada vez más estrecha:

Escudo del Real Madrid | @realmadrid

LA IMPORTANCIA DEL PRÓXIMO CLÁSICO

La paridad actual transforma cada próximo Clásico en una oportunidad de romper el desempate. Con 106 victorias por bando, la narrativa de "quién es el más grande" se traslada ahora a la mínima diferencia, donde cada gol y cada duelo directo definirá quién toma la delantera en este histórico pulso por el trono del fútbol español.

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