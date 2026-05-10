¡Histórico! Barcelona iguala al Real Madrid en victorias en El Clásico
El duelo más importante del futbol mundial ha llegado a un punto de equilibrio absoluto. Tras el más reciente triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid, el historial de El Clásico ha quedado oficialmente igualado, marcando un hito que subraya la paridad histórica entre ambos gigantes de España.
Lo que comenzó hace décadas como una rivalidad por la supremacía deportiva ha alcanzado hoy un número espejo. Con este resultado, el balance de enfrentamientos directos se reparte de la siguiente manera
Competición
Número de partidos
Victorias Real Madrid
Victorias FC Barcelona
Empates
Goles Real Madrid
Goles FC Barcelona
Todas
264
106
106
52
447
438
LaLiga
192
80
77
35
309
312
Copa del Rey
38
13
17
8
71
71
Liga de Campeones
8
3
2
3
13
10
Supercopa de España
19
10
7
2
42
32
Otras
7
0
3
4
9
16
*Datos de LaLiga
Este empate técnico en triunfos globales no solo representa tres puntos o la obtención de un título reciente, sino que salda una deuda histórica del conjunto azulgrana en su lucha por dominar el registro histórico frente a los Merengues.
DIFERENCIA DE GOLES A FAVOR DEL MADRID
Si bien el número de victorias se ha nivelado, el Real Madrid mantiene una ventaja microscópica en el apartado goleador. La efectividad frente al arco sigue favoreciendo ligeramente a la Casa Blanca, aunque la brecha es cada vez más estrecha:
LA IMPORTANCIA DEL PRÓXIMO CLÁSICO
La paridad actual transforma cada próximo Clásico en una oportunidad de romper el desempate. Con 106 victorias por bando, la narrativa de "quién es el más grande" se traslada ahora a la mínima diferencia, donde cada gol y cada duelo directo definirá quién toma la delantera en este histórico pulso por el trono del fútbol español.