¡Histórico! Barcelona iguala al Real Madrid en victorias en El Clásico

El duelo más importante del futbol mundial ha llegado a un punto de equilibrio absoluto. Tras el más reciente triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid, el historial de El Clásico ha quedado oficialmente igualado, marcando un hito que subraya la paridad histórica entre ambos gigantes de España.

Lo que comenzó hace décadas como una rivalidad por la supremacía deportiva ha alcanzado hoy un número espejo. Con este resultado, el balance de enfrentamientos directos se reparte de la siguiente manera

Ferran Torres | AP

Competición Número de partidos Victorias Real Madrid Victorias FC Barcelona Empates Goles Real Madrid Goles FC Barcelona Todas 264 106 106 52 447 438 LaLiga 192 80 77 35 309 312 Copa del Rey 38 13 17 8 71 71 Liga de Campeones 8 3 2 3 13 10 Supercopa de España 19 10 7 2 42 32 Otras 7 0 3 4 9 16

*Datos de LaLiga

Este empate técnico en triunfos globales no solo representa tres puntos o la obtención de un título reciente, sino que salda una deuda histórica del conjunto azulgrana en su lucha por dominar el registro histórico frente a los Merengues.

DIFERENCIA DE GOLES A FAVOR DEL MADRID

Si bien el número de victorias se ha nivelado, el Real Madrid mantiene una ventaja microscópica en el apartado goleador. La efectividad frente al arco sigue favoreciendo ligeramente a la Casa Blanca, aunque la brecha es cada vez más estrecha:

Escudo del Real Madrid | @realmadrid

LA IMPORTANCIA DEL PRÓXIMO CLÁSICO