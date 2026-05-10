¡Campeón! Barcelona gana LaLiga con victoria sobre el Real Madrid

Barcelona se ha coronado campeón de LaLiga tras derrotar por 2-0 al Real Madrid en un Clásico que pasará a la historia no solo por la rivalidad, sino por ser la primera vez que el conjunto culé se corona con una victoria ante el acérrimo rival. En un Camp Nou vibrante, los dirigidos por Hansi Flick dedicaron la victoria del título al padre de su entrenador, quien lamentablemente perdió la vida horas antes del partido.

Jugadores de Barcelona en el partido contra Real Madrid | AP

DOMINIO TOTAL DEL BARÇA

El partido no dio tregua. Apenas al minuto 9, Marcus Rashford desató la locura en las gradas con una ejecución impecable de tiro libre. El británico puso el balón en la escuadra izquierda, dejando sin opciones a Thibaut Courtois y estableciendo la ventaja temprana que dio al Barça la confianza necesaria para manejar el encuentro.

El Real Madrid intentó reaccionar mediante la conexión entre Brahim Díaz y Vinícius Júnior, pero la defensa liderada por Pau Cubarsí y Eric García se mostró sólida, concediendo apenas espacios en el área de Joan García.

Barcelona vs Real Madrid | AP

Cuando el Madrid mejor intentaba asentarse en el campo, llegó el golpe de gracia. En el minuto 18, una excelente combinación colectiva terminó en las botas de Ferran Torres, quien, tras una asistencia precisa de Dani Olmo, remató de derecha a la escuadra para poner el 2-0 definitivo.

A partir de ahí, el Barcelona supo sufrir cuando fue necesario. La segunda mitad se convirtió en un duelo de estrategias donde el ingreso de piezas como Frenkie de Jong y Raphinha permitieron al equipo local mantener la posesión y alejar el peligro de su área.

El encuentro no estuvo exento de fricción. El colegiado tuvo que intervenir en múltiples ocasiones, repartiendo tarjetas amarillas para ambos bandos, incluyendo a Bellingham, Alexander-Arnold y Dani Olmo, reflejo de la intensidad con la que se vivió el campeonato en juego.

A pesar de los cambios ofensivos de Arbeloa que dio entrada a jóvenes como César Palacios y Franco Mastantuono, el Madrid careció de puntería. La más clara para los blancos estuvo en los pies de Palacios al 86', pero su remate se fue por encima del larguero.

Ferran Torres | AP

29 TÍTULOS DE LIGA DEL BARCELONA

Con el silbatazo final y sin tiempo añadido en la segunda parte, el Barcelona refrendó su título en el futbol español. Los jugadores celebraron sobre el césped una victoria que no solo significa tres puntos, sino el trofeo de campeones de una liga que han dominado desde hace un par de años.