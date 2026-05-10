Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Campeón! Barcelona gana LaLiga con victoria sobre el Real Madrid

Barcelona campeón de LaLiga | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:13 - 10 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Blaugranas se llevaron El Clásico y su título de liga número 29 a costa del máximo rival

Barcelona se ha coronado campeón de LaLiga tras derrotar por 2-0 al Real Madrid en un Clásico que pasará a la historia no solo por la rivalidad, sino por ser la primera vez que el conjunto culé se corona con una victoria ante el acérrimo rival. En un Camp Nou vibrante, los dirigidos por Hansi Flick dedicaron la victoria del título al padre de su entrenador, quien lamentablemente perdió la vida horas antes del partido.

Jugadores de Barcelona en el partido contra Real Madrid | AP
Jugadores de Barcelona en el partido contra Real Madrid | AP

DOMINIO TOTAL DEL BARÇA

El partido no dio tregua. Apenas al minuto 9, Marcus Rashford desató la locura en las gradas con una ejecución impecable de tiro libre. El británico puso el balón en la escuadra izquierda, dejando sin opciones a Thibaut Courtois y estableciendo la ventaja temprana que dio al Barça la confianza necesaria para manejar el encuentro.

El Real Madrid intentó reaccionar mediante la conexión entre Brahim Díaz y Vinícius Júnior, pero la defensa liderada por Pau Cubarsí y Eric García se mostró sólida, concediendo apenas espacios en el área de Joan García.

Barcelona vs Real Madrid | AP

Cuando el Madrid mejor intentaba asentarse en el campo, llegó el golpe de gracia. En el minuto 18, una excelente combinación colectiva terminó en las botas de Ferran Torres, quien, tras una asistencia precisa de Dani Olmo, remató de derecha a la escuadra para poner el 2-0 definitivo.

A partir de ahí, el Barcelona supo sufrir cuando fue necesario. La segunda mitad se convirtió en un duelo de estrategias donde el ingreso de piezas como Frenkie de Jong y Raphinha permitieron al equipo local mantener la posesión y alejar el peligro de su área.

El encuentro no estuvo exento de fricción. El colegiado tuvo que intervenir en múltiples ocasiones, repartiendo tarjetas amarillas para ambos bandos, incluyendo a Bellingham, Alexander-Arnold y Dani Olmo, reflejo de la intensidad con la que se vivió el campeonato en juego.

A pesar de los cambios ofensivos de Arbeloa que dio entrada a jóvenes como César Palacios y Franco Mastantuono, el Madrid careció de puntería. La más clara para los blancos estuvo en los pies de Palacios al 86', pero su remate se fue por encima del larguero.

Ferran Torres | AP

29 TÍTULOS DE LIGA DEL BARCELONA

Con el silbatazo final y sin tiempo añadido en la segunda parte, el Barcelona refrendó su título en el futbol español. Los jugadores celebraron sobre el césped una victoria que no solo significa tres puntos, sino el trofeo de campeones de una liga que han dominado desde hace un par de años.

Con esta coronación, Barcelona llevará su trofeo de liga número 29 a la vitrinas, disminuyendo la brecha respecto a los 36 que ostenta el propio Real Madrid,

Lo Último
16:16 Como, de Cesc Fàbregas, hace historia al asegurar su primera competición europea
16:14 Ya no habrá reprobados en las escuelas por ley: esto acordó la SCJN
16:02 ¡Histórico! Barcelona iguala al Real Madrid en victorias en El Clásico
15:49 ¡Fichajazo! TUDN ficha a exmundialista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
15:13 ¡Campeón! Barcelona gana LaLiga con victoria sobre el Real Madrid
15:13 Netflix confirma nueva etapa de La Casa de Papel y desata teorías entre los fans
15:09 Milan cae, en San Siro, ante Atalanta y pone en drama su boleto a Champions; Santi Giménez fue titular
14:48 Insólito: Hinchas del Barcelona apedrean por error el autobús de su propio equipo
14:37 Belgrano se burla de México tras victoria sobre Talleres en famoso Clásico Cordobés
14:25 Real Oviedo sobrevive con nueve ante Getafe y aplaza su descenso en LaLiga