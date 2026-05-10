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Futbol

Hansi Flick y el Barcelona ya piensan en la próxima campaña: "vamos a intentar ganar la Champions"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:42 - 10 mayo 2026
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El entrenador blaugrana también agregó que quiere que su equipo llegue a los 100 puntos

Desde La Rambla hasta Les Corts, Cataluña es una fiesta total. El Barcelona logró derrotar al Real Madrid y se proclamó Campeón de LaLiga, en un duelo dominado por los blaugranas de principio a fin.

Sin embargo, pese al éxito reciente, Hansi Flick, entrenador del conjunto catalán, ya piensa en la siguiente temporada. Emocionado y reflexivo -por el fallecimiento de su padre-, el estratega alemán lanzó una advertencia para todos los rivales del Barcelona en la siguiente campaña: quiere conquistar Europa.

Cuerpo técnico del Barcelona | AP

"He podido usar el banquillo porque había muchos jugadores disponibles. Tal vez unas semanas tarde..., pero estamos contentos. Y ahora queremos alcanzar los cien puntos. Eso sí, ahora los jugadores merecen celebrar. Y el año que viene vamos a intentar ganar la Champions", aseveró.

El objetivo de la Copa de Campeones es a largo plazo, sin embargo, los 100 puntos en LaLiga no suenan tan descabellado. El conjunto blaugrana tiene tres partidos más -Alavés, Real Betis y Valencia- en la temporada. En caso de ganarlos llegaría al centenar de unidades, justo con el Real Madrid de José Mourinho en la 2011/12 y el Barcelona de Tito Vilanova en la 2012/13.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

El día difícil de Hansi Flick

Perder a un familiar siempre será doloroso, sean como sean las circunstancias. En la misma conferencia de prensa después del partido, Hansi Flick comentó cómo se enteró del sensible fallecimiento de su padre.

"Me ha llamado mi madre para decirme que mi padre había fallecido. Tengo buena relación con los jugadores y he querido contárselo. No es difícil hablar en un día como hoy. Pero la reacción de los jugadores ha sido espectacular", agregó.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

¿Qué tiene Barcelona de especial?

Para finalizar una emotiva conferencia de prensa, el originario de Heidelberg confesó que amar al Barcelona es sencillo. Para Hansi Flick, el trato humano con los dirigentes es diferente. 

"Lo dije la temporada pasada. Desde el primer día y los primeros contactos con Deco, cuando llegué a la ciudad, todo el mundo me dio la bienvenida… Aprecio mucho lo que hicimos", sentenció. 

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