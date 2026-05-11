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Futbol

Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en ganar en la Bundesliga

Marie Louise Eta l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 18:38 - 10 mayo 2026
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Tras un agónico triunfo del Union Berlin sobre el Mainz, Eta rompe el "techo de cristal" al convertirse en la primera mujer en liderar una victoria en el banquillo dentro de las cinco grandes de Europa

El futbol europeo vivió una jornada de tintes históricos este domingo. Marie-Louise Eta grabó su nombre con letras de oro al comandar al Union Berlin en su victoria por 3-1 ante el Mainz, marcando un precedente sin igual: ser la primera entrenadora principal en sumar tres puntos en la élite del futbol masculino del Viejo Continente.

El encuentro parecía destinado al empate tras los goles de Andrej Ilic para el Union y la respuesta de Sheraldo Becker por el Mainz. Sin embargo, la estrategia de Eta rindió frutos en los suspiros finales.

Marie Louise Eta durante un entrenamiento de Union Berlin | AP
Marie Louise Eta durante un entrenamiento de Union Berlin | AP

Esta victoria es la primera del club desde marzo, llega en el cuarto partido de Eta al mando tras la salida de Steffen Baumgart. Con este resultado, el Union escala a la posición 12 de la tabla, dándole un respiro a su afición de cara al cierre del torneo.

El futuro de Eta

Pese al éxito histórico, el paso de Eta por el equipo varonil es temporal. La próxima semana dirigirá su último encuentro ante el Augsburg para, posteriormente, asumir las riendas del equipo femenino del Union Berlin de cara a la próxima campaña.

Resumen de la jornada en Alemania

A pesar del doblete de Igor Matanovic, el Freiburg cayó 3-2 ante el Hamburger SV. El equipo, finalista de la Europa League, pone en riesgo su clasificación europea vía liga, aunque aún aspira a la Champions si derrota al Aston Villa en la final continental del 20 de mayo.

Marie-Louise Eta, entrenadora de Unión Berlín I AP

La Bundesliga arde en la parte baja. Heidenheim, Wolfsburg y St. Pauli llegarán a la última jornada empatados con los mismos puntos. El Heidenheim de Frank Schmidt, que venció 3-1 al Colonia, se jugará la vida la próxima semana buscando evitar el primer descenso en los 19 años de gestión de su técnico.

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