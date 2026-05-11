¡Qué drama! River Plate avanza a Cuartos de Final tras vencer a San Lorenzo en penales en Argentina

River Plate consiguió su clasificación tras imponerse 4-3 en tanda de penales sobre San Lorenzo luego de un espectacular empate 2-2 que se extendió hasta los tiempos extra y mantuvo al borde del asiento a los aficionados durante más de 120 minutos de intensidad pura.

¿Quiénes anotaron en el empate?

El encuentro comenzó con mucha tensión y pocas oportunidades claras, aunque San Lorenzo fue el equipo que logró golpear primero, se quedaría con un hombre menos pasando la media hora de juego con la expulsión de Martín Reali. Al minuto 37 apareció Rodrigo Auzmendi para abrir el marcador y silenciar momentáneamente a los seguidores millonarios con una definición que adelantó al “Ciclón” antes del descanso.

Golazo de Acuña ante San Lorenzo l X:RiverPlate

River Plate reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 55 gracias a Marcos Acuña. El lateral apareció en el momento indicado para definir y devolverle la esperanza al conjunto dirigido por Martín Demichelis, que comenzó a dominar las acciones en busca de la remontada.

Sin embargo, el empate persistió durante el tiempo reglamentario y el partido tuvo que definirse en tiempos extra. Cuando parecía que River tenía el control emocional del duelo, San Lorenzo volvió a sorprender en el minuto 94 del primer tiempo suplementario por medio de Francisco Gabriel López, quien aprovechó un descuido defensivo para poner nuevamente arriba a la visita.

River y San Lorenzo con drama hasta el final l X:RiverPlate

Con el reloj consumiéndose y la eliminación cada vez más cerca, River Plate se lanzó desesperadamente al ataque. El dramatismo alcanzó su punto máximo en el minuto 120+2, cuando Juan Fernando Quintero apareció con toda su jerarquía para marcar el 2-2 definitivo y provocar la explosión en las tribunas del estadio Monumental.

Los contundentes en la tanda de penales

El boleto terminó definiéndose desde la tanda de penales, donde River mostró mayor precisión y temple. Quintero abrió la serie con categoría, seguido por las anotaciones de Salas, Gonzalo Montiel y Freitas para sellar el 4-3 definitivo a favor de los millonarios.

River y San Lorenzo en El Monumental l X:RiverPlate

Por parte de San Lorenzo convirtieron Juan Insaurralde, Mathías Corujo y Brayan Herazo, aunque no fue suficiente para evitar la eliminación en una de las series más emocionantes del torneo argentino en esta etapa.