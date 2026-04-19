Incendio en las gradas del Estadio Monumental se lleva los reflectores previo al River Plate vs Boca Juniors

No cabe duda que el Superclásico del futbol argentino es uno de los partidos más alucinantes en el balompié internacional. River Plate y Boca Juniors no solo es una rivalidad, es un duelo entre la clase baja y la alta; un norte a sur distintivo. Ahora, en la previa del partido, se produjo un pequeño incendio en las gradas del Estadio Monumental.

Los Millonarios y el cuadro Xeneize saltaron a la cancha del recinto de Buenos Aires como es lo normal en el futbol argentino y en esta clase de partidos: con un recibimiento hostil para el visitante. Sin embargo, después de que un número inimaginable de papeles blancos y rojos se hicieron presente en el Monumental, se presentó un pequeño incendio en una de las plateas; aunque fue controlado rápidamente.

🔥 PREOCUPACIÓN EN LA PREVIA DEL SUPERCLÁSICO



📌Antes de que inicie el partido, se produjo un pequeño foco de incendio en una de las tribunas del Estadio Monumental



📌El episodio fue detectado y controlado rápidamente pic.twitter.com/QiHkPUGkhh — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 19, 2026

La dicotomía entre River Plate y Boca Juniors

El partido que paraliza a Argentina tiene un origen común, en el barrio de La Boca. Ambos equipos surgieron en ese lugar porteño receptor de inmigrantes italianos, pero conforme pasaron los años, cada uno adquirió un rol diferente.

Boca Juniors se convirtió en el equipo de la identidad popular, la de los obreros, el barrio a más no poder. El aficionado Xeneize se identifica con lo vulgar, pero con un corazón y unos valores diferentes a su archirrival.

Por su parte, River Plate comenzó a representar lo esnob (del inglés snob), es decir, imitó los gustos, opiniones y demás de quienes considera superiores. No es que los llamados Millonarios lo sean verdaderamente, sino que olvidaron su origen al mudarse al norte.

River Plate vs Boca Juniors | AP

¿Cómo les ha ido a Boca Juniors y River Plate en la Primera División Argentina?

Al momento, el Superclásico ha sido como lo son estos partidos: rocosos. Ambos equipos llegan con un momento diferente, pero a su vez similar. River Plate es el segundo lugar en el Grupo A de dicho balompié; mientras que Boca Juniors es el tercer lugar.

A diferencia del equipo Xeneize, las Gallinas podrían llegar a la primera posición de su sector en caso de una victoria, ya que en caso de ganar, superarían por diferencia de goles a Independiente Rivadavia.