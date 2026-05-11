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Futbol

Aficionado de Pumas es retirado de CU tras agredir a directivo del América

RÉCORD captó el momento en que un aficionado de Pumas fue retirado de CU por lanzar cerveza e insultar a un directivo del América
Emiliano Arias Pacheco 20:36 - 10 mayo 2026
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RÉCORD captó el momento en el que el sujeto fue escoltado por la policía del estadio

El partido entre Pumas y América ha tenido de todo. Ciudad Universitaria, fiel a la historia rebelde escrita por los estudiantes, se vistió de manteles largos para el partidazo entre los dos equipos capitalinos, que como buen Clásico, tuvo tintes calientes.

En la cancha se dieron con todo, pero también hubo un momento desafortunado en las gradas. RÉCORD captó el momento en el que un aficionado de los Pumas fue retirado del recinto por lanzar cerveza e insultar a un directivo del América, que se encontraba en un palco.

Estadio Olímpico Universitario, previo al Pumas vs América | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el primer tiempo entre Pumas y América?

Rubén Duarte aprovechó el desconcierto defensivo para empujar el esférico al fondo de las redes y hacer explotar a la afición auriazul en Ciudad Universitaria con el primero. El defensor celebró con intensidad mientras los jugadores americanistas reclamaban inmediatamente una posible posición adelantada.

Minutos después, tras un tiro de esquina, Nathan Silva extendió la ventaja con el segundo tras un tiro de esquina y un remate para dejar sin posibilidades a Rodolfo Cota. El tercer tanto de los Universitarios llegó gracias a un extraordinario gol de Jordan Carrillo

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORT

Sin embargo, Patricio Salas le devolvió la esperanza a los de Coapa con un certero cabezazo dentro del área que hizo silenciar a toda Ciudad Universitaria. Alejandro Zendejas anotó un penalti para poner el 3-2.

El empate que no fue en CU

Con los nervios a flor de piel, Universidad Nacional intentó aguantar el resultado, sin embargo, las Águilas anotaron un gol in extremis. Pese al festejo de Erick 'Chiquito' Sánchez, César Arturo Ramos sancionó un fuera de lugar tras una revisión en el VAR. 

Reclamos de América a César Ramos | MEXSPORT
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