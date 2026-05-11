“No tuvimos pretemporada”: Turco Mohamed se escuda tras eliminación del Toluca ante Pachuca

Luego de ser eliminado por Pachuca en los Cuartos de Final y con la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF por delante, Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, explotó contra la planeación del calendario de la Liga MX, al asegurar que su equipo no ha tenido tiempo suficiente de recuperación y que la situación volverá a repetirse rumbo al Apertura 2026.

¿Qué dijo el Turco Mohamed?

“Eso lo dije cuando salimos campeones en diciembre, no tuvimos pretemporada”, señaló el “Turco”, quien también criticó la poca confianza que, a su parecer, tienen los dueños de los clubes en la Selección Mexicana, situación que nuevamente dejará a varios equipos sin descanso.

“Este año empieza el torneo cuando está la final del Mundial. ¿Tanta fe le tienen a México de que puede llegar a la final? ¡Increíble! El torneo empieza cuando se juega la final del Mundial, no hay más tiempo. Nosotros jugamos el 30 y no tenemos tiempo de recuperación”, declaró el estratega escarlata.

Turco Mohamed | MEXSPORT

Mohamed también se refirió a la carga de partidos que enfrenta Toluca por disputar múltiples torneos, además del Campeón de Campeones, situación que, considera, obliga a competir prácticamente todo el año sin una preparación adecuada.

“Hay equipos que ya están de vacaciones. La pretemporada la tienen que hacer todos igual, pero nosotros jugamos más cantidad de partidos con menos preparación. Hay que revisarlo bastante”, apuntó.

Toluca cayó ante Pachuca | IMAGO7

¿Un torneo inusual?

Finalmente, el técnico argentino remató sus críticas asegurando que la Liga MX vive una situación inusual a nivel mundial al arrancar un torneo cuando todavía no termina la Copa del Mundo.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT