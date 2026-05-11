¡Penal para el América! Así fue la mano de Pedro Vite que Zendejas anotó para el 3-2

Después de un 3-0 cómodo para los de Pumas en la Vuelta de los Cuartos de Final, los Universitarios se metieron en un problema en cuestión de minutos, entre ellos una mano dentro del área por aparte de Pedro Vite que puso la tensión mayor ante el América.

El ecuatoriano no pudo evitar el contacto del esférico con la mano tras un centro y una desviada en ataque que terminó por sentenciar al sudamericano para que César Arturo Ramos Palazuelos otorgara el penal para los Azulcremas.

Tras la revisión por parte del colegiado; Alejandro Zendejas definió desde los once pasos para que la visita recortara distancias y devolviera la ilusión a la afición y especialmente a André Jardine que seguía con la tensión desde el banquillo.

César Arturo Ramos revisa jugada en el VAR en el Pumas vs América l IMAGO7

Y es que, en el primer tanto, conducto de Rubén Duarte, las cámaras captaron a André Jardine completamente molesto, realizando gestos y manoteando con insistencia para exigir que César Arturo Ramos acudiera personalmente al monitor del VAR para revisar la acción. La banca azulcrema acompañó los reclamos, convencida de que existía fuera de lugar en la jugada previa.

¿Cómo fue el 3-0 de Pumas?

Rubén Duarte aprovechó el desconcierto defensivo para empujar el esférico al fondo de las redes y hacer explotar a la afición auriazul en Ciudad Universitaria con el primero. El defensor celebró con intensidad mientras los jugadores americanistas reclamaban inmediatamente una posible posición adelantada.

Minutos después tras un tiro de esquina Nathan Silva extendería la ventaja con el segundo tras un tiro de esquina y un remate para dejar sin posibilidades a Rodolfo Cota. Jordan Carrillo se quitaría a la defensa, con una facilidad, para poner el 3-0.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORt

Reacción épica del América

Patricio Salas le devolvería la esperanza a los de Coapa con un certero cabezazo dentro del área y hacia silenciar a toda Ciudad Universitaria, llegaría el segundo por parte de Alejandro Zendejas que alzaban la ilusión.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT