América: No recibir gol de Pumas, ¿'misión imposible' para las Águilas?

Pumas ha sido la mejor ofensiva del Clausura 2026. Además de ser el equipo con más goles anotados en Liga MX, son la única escuadra que ha anotado al menos un tanto en cada partido de temporada regular y Liguilla. Sin embargo, estos números del Club Universidad Nacional no ‘espantan’ al América. Además de que las Águilas fueron el segundo club que menos goles recibió en las 17 Jornadas, en los últimos 11 años han frenado el ataque felino en múltiples ocasiones.

Mantener la portería en cero será clave para los de Coapa este domingo. Para avanzar a Semifinales, América tiene que ganar obligatoriamente, por lo que recibir un gol los obligaría a convertir al menos dos. Y aunque el poderío ofensivo ha sido una de las fortalezas de Universidad Nacional, la realidad es que en los últimos años las Águilas han sabido contrarrestar el ataque de los Felinos.

Pumas fue la mejor ofensiva del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuántas porterías imbatidas tiene América ante Pumas desde 2015?

En los últimos 11 años, América y Pumas se han enfrentado en 32 ocasiones. En esos duelos, las Águilas tienen un amplio dominio, pues han ganado 14 de ellos, tienen 12 empates y únicamente seis triunfos de Pumas. Más allá de eso, lo que hay que resaltar son las veces que los de Coapa no han recibido gol ante los Felinos, pues eso será clave para que los dirigidos por André Jardine avancen a Semifinales este domingo.

De estos 32 partidos, en nueve América no ha recibido gol, lo que representa el 28.12% de los juegos que han disputado. De estas nueve veces, ocho han sido en temporada regular y solamente una Liguilla. Además, seis han sido victorias para las Águilas y ha habido tres empates. Sin embargo, todavía hay un dato más contundente que podría inclinar la balanza para los azulcremas este domingo.

América muestra fortaleza defensiva contra Pumas | IMAGO7

En los últimos 11 años, América ha mantenido nueve veces su portería imbatida ante Pumas. De esas, siete han sido en el Estadio Olímpico Universitario, recinto donde este domingo se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final. Dichas ocasiones fueron en el Clausura 2015 (0-1), Clausura 2018 (0-0), Clausura 2021 (0-1), Apertura 2021 (0-0), Clausura 2022 (0-0), Apertura 2022 (0-3) y Clausura 2025 (0-2).

Por lo tanto, mantener el cero en Ciudad Universitaria no es algo que se le dificulte a los de Coapa. Este domingo 10 de mayo, para avanzar a Semifinales, las Águilas tienen que ganar para clasificarse a la siguiente ronda. Por lo tanto, conseguir una portería imbatida será clave para que los azulcremas tengan más posibilidades de sobreponerse en la eliminatoria.

CU recibirá el partido de Vuelta | IMAGO 7

América tiene supremacía sobre Pumas en el Estadio Olímpico Universitario

Más allá de las porterías imbatidas, América ha demostrado ser superior a Pumas en cuanto a Liguillas. Además de que en las siete ocasiones que se han visto, en cinco ha avanzado América, otro factor que jugará este domingo será Ciudad Universitaria. A pesar de que es casa de Universidad Nacional, los de Coapa tienen supremacía en CU.

De los siete juegos que han disputado de Fase Final en el Estadio Olímpico Universitario, cuatro ha sido victorias para las Águilas (1-2 en el Verano 2002, 0-1 en el Clausura 2013, 1-3 en el Apertura 2015 y 1-4 en el Clausura 2018), son dos empates (1-1 en el Apertura 2018 y Apertura 2021 0-0) y solo un triunfo para los Felinos (1-0 en el Apertura 2014).

América, superior a Pumas en CU | MEXSPORT