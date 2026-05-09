¿Qué es el síndrome del niño olvidado? Estrategia de defensa en caso Roxana “N”

El caso de Roxana “N”, la mujer acusada por la muerte de su hijo Vicente, de apenas tres años, continúa generando indignación y debate público en Baja California. Ahora, la defensa legal de la imputada adelantó que podría utilizar el llamado “síndrome del niño olvidado” como parte de su estrategia jurídica para intentar explicar lo ocurrido y reducir la responsabilidad penal que enfrenta la madre.

La audiencia inicial celebrada el pasado 6 de mayo concluyó con la imposición de prisión preventiva justificada contra Roxana “N”, quien fue acusada del delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, luego de que presuntamente olvidara al menor dentro de una camioneta durante más de 12 horas tras regresar a su domicilio en estado de ebriedad.

Actualmente, la mujer permanece recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, mientras espera su audiencia de vinculación a proceso programada para este 9 de mayo a las 13:00 horas.

Roxana 'N' se encuentra en prisión preventiva en lo que resuelve su situación / Especial

¿Qué es el síndrome del niño olvidado?

El llamado “síndrome del niño olvidado”, también conocido como Síndrome del Bebé Olvidado (SBO), es un término utilizado dentro de la psicología forense y la neurociencia para describir casos en los que padres o cuidadores olvidan accidentalmente a un menor dentro de un automóvil.

Especialistas señalan que este fenómeno ocurre por fallos en la memoria prospectiva y automática del cerebro, especialmente cuando una persona se encuentra bajo altos niveles de estrés, cansancio extremo o alteraciones cognitivas.

Sin embargo, es importante aclarar que el SBO no es considerado oficialmente una enfermedad ni un trastorno médico reconocido, sino una explicación psicológica utilizada en algunos procesos judiciales relacionados con muertes accidentales de menores dentro de vehículos.

En el caso de Roxana “N”, la defensa buscaría argumentar que la muerte de Vicente fue consecuencia de un error cognitivo y no de una acción intencional o criminal.

Un grupo de la sociedad está clamando justicia por la muerte del pequeño / Redes Sociales

La defensa enfrenta un escenario complicado

A pesar de que el síndrome del niño olvidado ha sido utilizado en otros países como argumento de defensa, el panorama jurídico de Roxana “N” luce complejo debido a los agravantes presentados por la Fiscalía de Baja California.

Las investigaciones señalan que la mujer habría llegado a su domicilio bajo los efectos del alcohol y posteriormente dejó al menor dentro del vehículo durante más de 12 horas. Para las autoridades, este factor podría ser determinante, ya que sostienen que la imputada se colocó voluntariamente en un estado que le impedía cuidar adecuadamente al niño.

Además, la Fiscalía considera que el tiempo prolongado en el que el menor permaneció dentro de la camioneta supera un simple descuido momentáneo, por lo que el argumento psicológico podría perder fuerza ante el juez.

El padre de Vicentito también clamando una condena justa contra su expareja por la muerte del pequeño / Especial

Un caso que ha provocado conmoción nacional

La muerte del pequeño Vicente generó fuerte impacto en redes sociales y medios nacionales debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Mientras algunos usuarios exigen la máxima condena para la madre, otros han abierto el debate sobre la salud mental, los errores humanos y las responsabilidades legales en este tipo de tragedias.

El caso también ha reactivado conversaciones sobre la importancia de campañas preventivas para evitar que menores permanezcan dentro de vehículos, especialmente en temporadas de altas temperaturas, donde las condiciones dentro de un automóvil pueden volverse mortales en cuestión de minutos.

La audiencia de vinculación a proceso será clave para definir el rumbo legal de Roxana “N” y determinar si la defensa basada en el síndrome del niño olvidado tendrá algún peso dentro del proceso judicial.