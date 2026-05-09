¿CU, casa de América? La supremacía de las Águilas sobre Pumas en los últimos 11 años

Pumas y America protagonizarán una edición más del Clásico Capitalino este domingo 10 de mayo. En esta ocasión, ambos equipos se juegan su boleto a las Semifinales. Tras haber empatado 3-3 en la Ida de los Cuartos de Final, tanto Felinos como Águilas buscarán la victoria en el Estadio Olímpico Universitario para avanzar a la siguiente fase. A pesar de que los de Coapa son visitantes, la realidad es que en los últimos 11 años jugar en CU es un factor a favor para ellos, pues tienen un balance positivo tanto en temporada regular como en Liguilla.

América tiene supremacía sobre Pumas en CU | IMAGO7

¿Cuál es el balance entre Pumas y América en los últimos 11 años en CU?

Desde 2015, América y Pumas se han enfrentado en 32 ocasiones, en las que los azulcremas tienen 14 triunfos, mientras que los auriazules tienen seis, además de que han empatado en 12 veces. Sin embargo, este domingo se enfrentarán en Ciudad Universitaria, donde la supremacía del equipo de Coapa también se refleja notablemente en este mismo lapso.

Desde 2015 a la fecha, ha habido un total de 16 Clásicos Capitalinos en el Estadio Olímpico Universitario. De esos, las Águilas tienen un total de siete triunfos, seis empates y solamente tres derrotas entre temporada regular y Liguilla. Además, hay otro dato en CU en el que los azulcremas también lideran sobre el cuadro universitario.

América festejando en CU durante una Liguilla | MEXSPORT

En los últimos 11 años, América ha mantenido nueve veces su portería imbatida ante Pumas. De esas, siete han sido en el Estadio Olímpico Universitario, recinto donde este domingo se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final. Dichas ocasiones fueron en el Clausura 2015 (0-1), Clausura 2018 (0-0), Clausura 2021 (0-1), Apertura 2021 (0-0), Clausura 2022 (0-0), Apertura 2022 (0-3) y Clausura 2025 (0-2).

Por lo tanto, mantener el cero en Ciudad Universitaria no es algo que se le dificulte a los de Coapa. Este domingo 10 de mayo, para avanzar a Semifinales, las Águilas tienen que ganar para clasificarse a la siguiente ronda. Por lo tanto, conseguir una portería imbatida será clave para que los azulcremas tengan más posibilidades de sobreponerse en la eliminatoria.

Pumas vs América del Clausura 2026 en CU |IMAGO7

América es superior a Pumas en Liguillas cuando juegan en Ciudad Universitaria

América llega con ventaja histórica cada vez que visita a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario durante una Liguilla. Antes de esta serie del Clausura 2026, ambos clubes se enfrentaron siete veces en Fase Final con saldo favorable para las Águilas, que registran cuatro victorias, dos empates y una sola derrota en Ciudad Universitaria.

El dominio azulcrema comenzó en el Verano 2002, cuando América eliminó a Pumas tras ganar como visitante y posteriormente consiguió el título. La historia se repitió en el Clausura 2013, torneo en el que las Águilas volvieron a imponerse en CU y terminaron coronándose campeonas después de vencer a Cruz Azul en la Final.

América festejando contra Pumas en 2013 | IMAGO7

La única victoria de Pumas como local ante América en Liguilla ocurrió en el Apertura 2014 con triunfo de 1-0 en la Ida de Cuartos de Final. Sin embargo, los auriazules no conservaron la ventaja y quedaron eliminados. Después de ese partido, América acumula cuatro encuentros consecutivos sin perder en Ciudad Universitaria durante Fase Final, incluidos triunfos en 2015 y 2018.