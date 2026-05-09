Clásico Capitalino: Los grandes goles de Pumas ante América en CU

Pumas y América han regalado épicos partidos en el Estadio Olímpico Universitario. Este domingo 10 de mayo, en busca de un boleto a Semifinales del Clausura 2026, ambos equipos disputarán una edición más del Clásico Capitalino en Liguillas. Previo a esto, recordamos los goles más emblemáticos que Universidad Nacional ha anotado a las Águilas en CU a lo largo de la historia.

1. El 'Tucazo' de la Final de 1990-1991

El 22 de junio de 1991, uno de los goles más emblemáticos del futbol mexicano se anotó en un Pumas vs América. En la Final de la temporada 1990-1991, apenas en los primeros minutos del partido de Vuelta, Ricardo Ferretti anotó un golazo de tiro libre que significó el título para los del Pedregal. Con un tiro libre potente, el ‘Tuca’ la colgó en el ángulo al minuto 7 del encuentro, para así empatar el global 3-3 y gracias a los goles de visitante, ese marcador fue suficiente para que Universidad Nacional terminara como campeón de aquel año.

El 'Tuca' festejando su golazo | MEXSPORT

La jugada nació con Juan Carlos Vera en la banda derecha, quien luego la tocó para Miguel España y la jugada terminó en Ricardo Ferretti, a quien le cometieron la falta. Fue el mismo ‘Tuca’ el que acomodó la esférica para rematar. Con un tiro potente, al poste del arquero rival, Ferretti puso adelante a Pumas en el marcador de aquel juego. Aunque el global terminó 3-3, Universidad Nacional se coronó gracias al criterio del gol de visitante.

Así, con ese golazo de antología, Ricardo Ferretti le dio a Pumas su tercer título de Liga en toda la historia, además de haber cortado la supremacía que tenía América sobre los Felinos. De igual manera, esa campaña fue el fin de la carrera futbolística del ‘Tuca’, quien un año antes estuvo cerca de retirarse para pasar a ser auxiliar de Miguel Mejía Barón.

2. El cabezazo de Eduardo Herrera en 4tos del Apertura 2014

América ha sido el ‘coco’ de Pumas en Liguillas, sin embargo, los Felinos también le han anotado goles icónicos a los de Coapa en instancias finales. En los Cuartos de Final del Apertura 2014, los del Pedregal vivieron unos Cuartos de Final intensos ante las Águilas. Justamente en el partido de Ida, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, un tanto hizo estremecer por completo el Pedregal.

Al minuto 78 del partido de Ida, luego de un centro por la banda derecha, Eduardo Herrera remató de cabeza y venció al arquero americanista, para así poner el 1-0 en aquel encuentro y que así explotara Ciudad Universitaria. Sin embargo, en el partido de Vuelta América también ganó por la mínima y gracias a tener una mejor posición en la Tabla General avanzaron a las Semifinales del certamen, para luego coronarse con Antonio Mohamed en el banquillo.

3. El 'Kikinazo' del Apertura 2003

El 13 de agosto de 2003, en el Estadio Olímpico Universitario se vivió uno de los Clásicos Capitalinos más épicos en toda la historia. En el Apertura 2003, los Pumas dirigidos por Hugo Sánchez tenían una ventaja ante América de 3-0 luego de los goles de Darío Verón, Aílton Da Silva y Jaime Lozano, pero en el segundo tiempo, el cuadro azulcrema reaccionó y logró igualar la pizarra.

Con un tanto de Sergio Blanco al minuto 64, de Pável Pardo al 66’ y de Ricardo Rojas al 86’, las Águilas ya habían igualado el marcador a tres goles y parecía que así terminaría el partido. Sin embargo, Francisco Fonseca se vistió de héroe en los últimos minutos de partido. Con un remate de cabeza en el área chica, el ‘Kikin’ anotó el 4-3 al minuto 90, el cual hizo que Ciudad Universitaria se estremeciera, le diera nuevamente la ventaja a Pumas y los tres puntos tras ganar el encuentro.

4. Martín Bravo y el épico penalti ante Guillermo Ochoa

Otro gol de último minuto que le dio la victoria a Pumas en un Clásico Capitalino disputado en el Estadio Olímpico Universitario se dio en el Apertura 2009. En aquel torneo, los Felinos eran los vigentes campeones del futbol mexicano y buscaban sacar los tres puntos ante su acérrimo rival. En aquel juego, Pumas se puso al frente 2-0 con doblete de Darío Verón.