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Futbol

¡Poder brasileño! América presume a sus estrellas sudamericanas

Escudo del América | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 16:30 - 08 mayo 2026
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Por medio de sus redes sociales, el conjunto de André Jardine compartió una foto de Veiga, Dourado y Lima

No hay nada más peligroso en el mundo del futbol que un brasileño, bueno, sí hay algo más alarmante que eso: un brasileño que sonríe. Es por eso que, en la previa de los Cuartos de Final de Vuelta ante Pumas, América compartió una fotografía en la que muestra a sus tres refuerzos brasileños del Clausura 2026.

Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima posaron para la cámara de las Águilas con cierta confianza, esperando sacar a relucir su samba en el Olímpico Universitario. Pese a que llegaron con bombo y platillo para este semestre -en especial Veiga-, los tres brasileños han quedado a deber con la afición azulcrema, sin embargo, también han dejado esbozos de su calidad.

América, en busca de la épica

Dicho tridente, oriundo de tierras paulistas y pelotenses, no será el único as bajo la manga de André Jardine de cara a la tercera edición del Clásico Capitalino en este Clausura 2026. El entrenador americanista buscará tener una revancha de lo que fue el partido de Temporada Regular en el Estadio Olímpico, en el cual los de Coapa cayeron en los últimos instantes.

Además, Jardine tendrá que afrontar el partido con la ausencia por lesión de Cristian Borja y Sebastián Cáceres; el parte médico de Brian Rodríguez aún no se ha dado a conocer. Por si las bajas recientes por lesión no fueran suficientes, las Águilas tampoco contarán con Israel Reyes, por la convocatoria con la Selección Mexicana.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

¿Cómo ha sido la preparación de los Pumas?

Por otro lado, Pumas entrenó en CU el pasado jueves para afinar detalles de cara al encuentro del domingo ante el América. En el inmueble se encontraba el presidente, Luis Raúl González, acompañado del vicepresidente, Antonio Sancho, y el director deportivo, Carlos Gutiérrez.

Los tres directivos del club dialogaron con Efraín Juárez durante el entrenamiento, con sonrisas y buen ambiente de por medio, lo que refleja la confianza que hay con el proyecto que Pumas construye actualmente.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas| IMAGO7
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