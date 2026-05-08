Henry Martín enciende el Pumas vs América: “Sorprende que intenten ganar por medios extraños”

América ya se encuentra listo para disputar el segundo capítulo de la serie ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, luego del empate 3-3 en el partido de ida de los Cuartos de Final.

La eliminatoria ha estado rodeada de polémica tras los cambios realizados por América en el primer encuentro y la supuesta alineación indebida señalada por el conjunto universitario, situación que sigue generando polémica rumbo al compromiso de este domingo.

¡RECADITO! 😳🔥



Henry Martín habló sobre la queja que presentaron los Pumas por la posible alineación indebida del América en el partido de ida.



“Nosotros no sacamos ninguna ventaja por esta situación” pic.twitter.com/fW6YHVpE9H — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 8, 2026

Henry Martín criticó la queja de Pumas tras la polémica arbitral

Ante ello, el capitán azulcrema, Henry Martín, aseguró sentirse sorprendido por la manera en la que Pumas intentó manejar el tema fuera de la cancha, dejando claro que el equipo prefiere resolver la serie jugando en el terreno de juego.

Sorprende que metas una queja por eso e intenten ganar el partido por medios extraños; no lo compartimos definitivamente, porque nosotros nos matamos en la cancha para sacar el resultado y no sacamos ninguna ventaja de esta situación

Esperemos que el partido de vuelta sea lo más limpio posible por ambas partes

Pumas y América empatan 3-3, en la Ida de Cuartos. l IMAGO7

Emilio Azcárraga visitó Coapa previo al Clásico Capitalino

Previo al duelo de vuelta, Emilio Azcárraga acudió a las instalaciones de Coapa para convivir con el plantel y presenciar el entrenamiento del equipo, algo que, de acuerdo con Henry, sirvió como motivación adicional para el grupo.

Es su casa, es el patrón y viene cuando quiere. No sabíamos que venía, pero se ocupa esa motivación y sé que todos estamos en la misma sintonía. Aunque no hubo una charla como tal, estuvo viendo el entrenamiento y eso nos motiva más, nos impregna esas ganas

¡PUES ES EL MERO MERO!



Henry Martín habla sobre Emilio Azcárraga y su aparición el día de hoy en el Nido de Coapa, confesó que influye mucho en la mentalidad de los jugadores.



🗣️ "Realmente es su casa, es el 'Patrón, viene cuando quiere"



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De igual manera, Henry Martín dejó claro que el compromiso frente a Pumas representa mucho más que un boleto a las semifinales, debido a la rivalidad que existe entre ambas instituciones y la deuda que consideran tener con la afición.

Es un clásico, se juega el orgullo, esa ilusión que todos tenemos por pasar a las semifinales. Pumas sabe lo que significa y nosotros tenemos cuentas pendientes con la afición; nos jugamos el orgullo de la afición y el nuestro

Henry Martín habló previo a la vuelta de Cuartos y dejó claro que en América siempre hay presión, incluso en partidos de jornada regular. 🔥



Además, dijo que si Pumas quiere pasarles la presión o quitarse responsabilidad, no pasa nada. pic.twitter.com/xTVMaVBDX8 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 8, 2026

América se juega el orgullo y el pase a Semifinales ante Pumas

El torneo del delantero yucateco ha estado condicionado por las lesiones, situación que le impidió tener continuidad durante buena parte del Clausura 2026 y disminuir su aporte ofensivo dentro del equipo; sin embargo, Martín aseguró encontrarse plenamente recuperado y disponible para jugar los minutos que decida André Jardine, aunque reconoció el buen momento futbolístico que atraviesa Pato Salas.

Yo ya estoy trabajando con el equipo al parejo, ya estoy para lo que André necesite. Le he dicho que no está obligado a que yo tenga que iniciar; Pato lo está haciendo muy bien y debemos respetar esa situación. Es una competencia sana y pareja; mientras el equipo gane, somos felices

América vs Pumas l Carlos Ponz

“No nos enfocamos en los fracasos”, Henry Martín sobre el semestre de América

América atraviesa un semestre complicado luego de finalizar en la octava posición del Clausura 2026 con 25 puntos y quedar eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville en los cuartos de final.

Gol de Jordan Carrillo con Pumas vs América | IMAGO7

Pese al panorama adverso, Henry Martín aseguró que el plantel no se enfoca en los errores del pasado y que toda la concentración está puesta en revertir la situación dentro de la liguilla.

No nos enfocamos en la parte de los fracasos; lo que ya pasó quedó atrás. Podemos ver qué hicimos mal y trabajar con ello; nos enfocamos en las oportunidades que tenemos enfrente y día y noche pensamos en ganar y pasar a las semifinales

El conjunto azulcrema llega obligado a conseguir la victoria en Ciudad Universitaria si quiere mantenerse con vida en el torneo, ya que el empate global lo dejaría fuera debido a la posición en la tabla general.