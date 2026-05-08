Perdonado: Moisés Caicedo recibirá amnistía por FIFA para la Copa del Mundo

En una decisión sin precedentes, la FIFA habría definido aplicar una amnistía a los jugadores que recibieron sanciones previo a la Copa Mundial de 2026, lo que abriría la puerta para que futbolistas castigados puedan participar desde el arranque del torneo, uno de ellos Moisés Caicedo.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, esta medida impactaría directamente en varias selecciones nacionales que tenían bajas previstas por suspensiones acumuladas en competencias oficiales y eliminatorias mundialistas.

Moisés Caicedo también cuenta con la misma sanción que Otamendi | AP

¿Qué implica la amnistía de la FIFA rumbo al Mundial?

La iniciativa contempla eliminar o reducir castigos disciplinarios impuestos antes del torneo, permitiendo que los jugadores lleguen en igualdad de condiciones al arranque de la justa mundialista. Esto modificaría la planificación de varias selecciones que ya consideraban ausencias importantes.

Entre los equipos más beneficiados se encontraría la Selección de Ecuador, que podría recuperar a una de sus principales figuras para encarar la Copa del Mundo sin restricciones.

Moisés Caicedo fue expulsado de manera polémica | AP

Moisés Caicedo, entre los casos más relevantes

El mediocampista Moisés Caicedo es uno de los nombres más destacados dentro de esta posible amnistía, luego de haber recibido sanciones en distintos torneos durante el ciclo 2025-2026.

Por un lado, el jugador del Chelsea fue suspendido por tres partidos en la Premier League tras ver una tarjeta roja directa por una entrada peligrosa en competición local.

Ecuador vive atentado en pleno partido de La Tri | X: @LaTri

Además, Caicedo también fue expulsado en un duelo ante la selección de Argentina national football team durante las Eliminatorias, sanción que igualmente quedaría sin efecto en caso de confirmarse la amnistía impulsada por la FIFA.

De concretarse esta decisión, el panorama para Ecuador y otras selecciones cambiaría de forma significativa, ya que podrían contar con plantillas completas desde el inicio del Mundial 2026, un torneo que perfila ajustes relevantes incluso antes de su arranque oficial.