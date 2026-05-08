FIFA falla a favor de Nicolás Otamendi y Argentina

Tras la incertidumbre administrativa, el Bureau de la FIFA resolvió de manera favorable el caso del defensor, permitiéndole seguir representando a la Albiceleste sin restricciones.

La Selección Argentina ha recibido la mejor noticia posible desde los escritorios de Zúrich. El Bureau de la FIFA emitió una resolución favorable en el caso de Nicolás Otamendi, confirmando que el defensor central está plenamente habilitado para continuar su ciclo con el equipo nacional, cerrando así un capítulo de incertidumbre que mantenía en vilo al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El conflicto giraba en torno a una disputa administrativa que ponía en duda la elegibilidad o disponibilidad del jugador para los próximos compromisos internacionales, la intervención de la AFA ante el máximo organismo del futbol mundial surtió efecto, logrando que el Bureau fallara en favor del jugador.

Nicolás Otamendi intenta anotar frente a Tagliafico

Resolución favorable

Con esta decisión, Otamendi podrá ser parte de la convocatoria sin ningún impedimento legal, asegurando la jerarquía y experiencia de uno de los pilares de la "Scaloneta" en la zaga central.

La importancia de Otamendi en el esquema argentino es indiscutible. En un año donde la Selección Argentina busca consolidar su dominio tras sus éxitos recientes, contar con el "General" es vital para mantener esa imagen de liderazgo y su solidez en la cancha.

Nicolás Otamendi con Argentina l AP

¿Por qué no estaba en duda su participación?

La incertidumbre sobre el "General" comenzó tras el escandaloso cierre de la fecha de eliminatorias de CONMEBOL. En aquel entonces, la FIFA impuso una sanción de dos partidos de suspensión al defensor, luego de obtener una tarjeta roja directa.

Este castigo no solo afectaba los duelos clasificatorios restantes, sino que, por los tiempos de ejecución, amenazaba con dejar al central fuera de los planes de Lionel Scaloni para el debut mundialista.