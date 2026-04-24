Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Argentina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Argentina en la Copa del Mundo 2022 l MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:00 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
De la mano de Messi en su último Mundial, la Albiceleste buscará refrendar la corona obtenida en Qatar 2022

Argentina, puesto número 3 del Ranking FIFA y vigente monarca del futbol global, llegará al Mundial 2026 con un objetivo claro: refrendar la corona obtenida en Qatar.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP
Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP

La Albiceleste, que ya sabe lo que es tocar la gloria en tres ocasiones, mantiene un vínculo emocional inquebrantable con las sedes norteamericanas, especialmente con México, país donde alcanzó la cima del mundo en 1986.

Aunque en esta edición el equipo de Lionel Scaloni no disputará encuentros en territorio mexicano durante la fase de grupos, el misticismo de que la inauguración se realice en el Estadio Azteca —escenario donde Maradona se consagró leyenda— sirve como un motor anímico para el plantel.

Para esta justa, la selección argentina ha quedado ubicada en el Grupo F, un sector que, sobre el papel, luce accesible para los sudamericanos. Sus rivales serán Argelia, Austria y Jordania. La logística del equipo ya está definida: harán de Kansas City su base de operaciones y cuartel de concentración, ciudad donde debutarán antes de trasladarse a Texas para sus siguientes compromisos.

Valentín Barco anotando su primer gol con Argentina en La Bombonera | AP

CALENDARIO DE ARGENTINA EN FASE DE GRUPOS

  • Argentina vs. Argelia: 16 de junio | Kansas City

  • Argentina vs. Austria: 22 de junio | Texas

  • Argentina vs. Jordania: 27 de junio | Texas

MÁXIMA FIGURA DE ARGENTINA

Last Dance. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, se espera que la base del equipo sea muy similar a la que levantó el trofeo en 2022 con Lionel Messi a la cabeza, quien jugará esta Copa del Mundo sabiendo que es la última en su carrera y muy probablemente su despedida en un torneo oficial con la '10' Albiceleste,

A pesar de que hay jugadores más jóvenes, jugando en los mejores clubes de Europa e inclusive con mejor nivel, es innegable que la Albiceleste tendrá como eje central a Leo, así mismo lo ha decidido el cuerpo técnico y el propio vestidor.

Lionel Messi festeja la victoria de Argentina l AP

NÚMEROS DE ARGENTINA EN MUNDIALES

La trayectoria de Argentina en la máxima cita del fútbol es de las más ricas y consistentes en la historia del deporte. Con tres títulos en sus vitrinas (1978, 1986 y 2022), sus estadísticas reflejan un dominio constante:

Partidos jugados

88

Partidos ganados

47

Partidos empatados

20

Partidos perdidos

19

Goles a favor

244

Goles en contra

113

Títulos

3

Mejor participación

Campeón (1978, 1986, 2022)

CONVOCADOS POR ARGENTINA

La lista Final de Argentina para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.

Jugador

Posición

Equipo

Emiliano Martínez

Arquero

Aston Villa (Inglaterra)

Juan Musso

Arquero

Atlético de Madrid (España)

Gerónimo Rulli

Arquero

Olympique Marsella (Francia)

Nicolás Otamendi

Defensor

Benfica (Portugal)

Cristian Romero

Defensor

Tottenham (Inglaterra)

Agustín Giay

Defensor

Palmeiras (Brasil)

Nahuel Molina

Defensor

Atlético de Madrid (España)

Nicolás Tagliafico

Defensor

Lyon (Francia)

Gabriel Rojas

Defensor

Racing

Marcos Acuña

Defensor

River Plate

Lucas Martínez Quarta

Defensor

River Plate

Marcos Senesi

Defensor

Bournemouth (Inglaterra)

Tomás Palacios

Defensor

Estudiantes de La Plata

Valentín Barco

Mediocampista

Racing de Estrasburgo (Francia)

Leandro Paredes

Mediocampista

Boca Juniors

Rodrigo De Paul

Mediocampista

Inter Miami (Estados Unidos)

Alexis Mac Allister

Mediocampista

Liverpool (Inglaterra)

Máximo Perrone

Mediocampista

Como (Italia)

Thiago Almada

Mediocampista

Atlético de Madrid (España)

Exequiel Palacios

Mediocampista

Bayer Leverkusen (Alemania)

Nicolás Paz

Mediocampista

Como (Italia)

Enzo Fernández

Mediocampista

Chelsea (Inglaterra)

Gianluca Simeone

Mediocampista

Atlético de Madrid (España)

Nicolás González

Mediocampista

Atlético de Madrid (España)

Franco Mastantuono

Delantero

Real Madrid (España)

Lionel Messi

Delantero

Inter Miami (Estados Unidos)

Julián Álvarez

Delantero

Atlético de Madrid (España)

José Manuel López

Delantero

Palmeiras (Brasil)

Gianluca Prestianni

Delantero

Benfica (Portugal)

Lo Último
09:45 Al borde de las lágrimas: Armando González y su experiencia con su primer convocatoria con México
09:16 Lesión de Estevao pone en duda su participación en el Mundial; se pierde el resto de la temporada
09:15 Lewandowski mantiene el suspenso sobre su futuro y deja abierta la puerta a una posible salida del Barcelona
09:00 ¿Selección Mexicana dentro de la Liga MX? Esto reveló Miguel Herrera
08:44 Gente del Manchester City ojea la Liga MX; ¿Pedro Vite? Interesa, pero hoy no es el objetivo ​
08:29 Fórmula 1 regresa a Turquía a partir de 2027
08:14 UEFA sanciona a Prestianni con 6 partidos por incidente con Vinicius Júnior
08:05 ‘No me puedo anticipar a nada’: Toño Rodríguez sobre posible convocatoria con México
07:00 Mundial 2026: Argentina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
07:00 A 48 días: En México 1970, por primera vez en la historia cuatro campeones del mundo accedieron a Semifinales: Uruguay, Italia, Alemania y Brasil