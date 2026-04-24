Mundial 2026: Argentina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
Argentina, puesto número 3 del Ranking FIFA y vigente monarca del futbol global, llegará al Mundial 2026 con un objetivo claro: refrendar la corona obtenida en Qatar.
La Albiceleste, que ya sabe lo que es tocar la gloria en tres ocasiones, mantiene un vínculo emocional inquebrantable con las sedes norteamericanas, especialmente con México, país donde alcanzó la cima del mundo en 1986.
Aunque en esta edición el equipo de Lionel Scaloni no disputará encuentros en territorio mexicano durante la fase de grupos, el misticismo de que la inauguración se realice en el Estadio Azteca —escenario donde Maradona se consagró leyenda— sirve como un motor anímico para el plantel.
Para esta justa, la selección argentina ha quedado ubicada en el Grupo F, un sector que, sobre el papel, luce accesible para los sudamericanos. Sus rivales serán Argelia, Austria y Jordania. La logística del equipo ya está definida: harán de Kansas City su base de operaciones y cuartel de concentración, ciudad donde debutarán antes de trasladarse a Texas para sus siguientes compromisos.
CALENDARIO DE ARGENTINA EN FASE DE GRUPOS
Argentina vs. Argelia: 16 de junio | Kansas City
Argentina vs. Austria: 22 de junio | Texas
Argentina vs. Jordania: 27 de junio | Texas
MÁXIMA FIGURA DE ARGENTINA
Last Dance. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, se espera que la base del equipo sea muy similar a la que levantó el trofeo en 2022 con Lionel Messi a la cabeza, quien jugará esta Copa del Mundo sabiendo que es la última en su carrera y muy probablemente su despedida en un torneo oficial con la '10' Albiceleste,
A pesar de que hay jugadores más jóvenes, jugando en los mejores clubes de Europa e inclusive con mejor nivel, es innegable que la Albiceleste tendrá como eje central a Leo, así mismo lo ha decidido el cuerpo técnico y el propio vestidor.
NÚMEROS DE ARGENTINA EN MUNDIALES
La trayectoria de Argentina en la máxima cita del fútbol es de las más ricas y consistentes en la historia del deporte. Con tres títulos en sus vitrinas (1978, 1986 y 2022), sus estadísticas reflejan un dominio constante:
Partidos jugados
88
Partidos ganados
47
Partidos empatados
20
Partidos perdidos
19
Goles a favor
244
Goles en contra
113
Títulos
3
Mejor participación
Campeón (1978, 1986, 2022)
CONVOCADOS POR ARGENTINA
La lista Final de Argentina para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.
Jugador
Posición
Equipo
Emiliano Martínez
Arquero
Aston Villa (Inglaterra)
Juan Musso
Arquero
Atlético de Madrid (España)
Gerónimo Rulli
Arquero
Olympique Marsella (Francia)
Nicolás Otamendi
Defensor
Benfica (Portugal)
Cristian Romero
Defensor
Tottenham (Inglaterra)
Agustín Giay
Defensor
Palmeiras (Brasil)
Nahuel Molina
Defensor
Atlético de Madrid (España)
Nicolás Tagliafico
Defensor
Lyon (Francia)
Gabriel Rojas
Defensor
Racing
Marcos Acuña
Defensor
River Plate
Lucas Martínez Quarta
Defensor
River Plate
Marcos Senesi
Defensor
Bournemouth (Inglaterra)
Tomás Palacios
Defensor
Estudiantes de La Plata
Valentín Barco
Mediocampista
Racing de Estrasburgo (Francia)
Leandro Paredes
Mediocampista
Boca Juniors
Rodrigo De Paul
Mediocampista
Inter Miami (Estados Unidos)
Alexis Mac Allister
Mediocampista
Liverpool (Inglaterra)
Máximo Perrone
Mediocampista
Como (Italia)
Thiago Almada
Mediocampista
Atlético de Madrid (España)
Exequiel Palacios
Mediocampista
Bayer Leverkusen (Alemania)
Nicolás Paz
Mediocampista
Como (Italia)
Enzo Fernández
Mediocampista
Chelsea (Inglaterra)
Gianluca Simeone
Mediocampista
Atlético de Madrid (España)
Nicolás González
Mediocampista
Atlético de Madrid (España)
Franco Mastantuono
Delantero
Real Madrid (España)
Lionel Messi
Delantero
Inter Miami (Estados Unidos)
Julián Álvarez
Delantero
Atlético de Madrid (España)
José Manuel López
Delantero
Palmeiras (Brasil)
Gianluca Prestianni
Delantero
Benfica (Portugal)