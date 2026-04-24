Mundial 2026: Argentina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Argentina, puesto número 3 del Ranking FIFA y vigente monarca del futbol global, llegará al Mundial 2026 con un objetivo claro: refrendar la corona obtenida en Qatar.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP

La Albiceleste, que ya sabe lo que es tocar la gloria en tres ocasiones, mantiene un vínculo emocional inquebrantable con las sedes norteamericanas, especialmente con México, país donde alcanzó la cima del mundo en 1986.

Aunque en esta edición el equipo de Lionel Scaloni no disputará encuentros en territorio mexicano durante la fase de grupos, el misticismo de que la inauguración se realice en el Estadio Azteca —escenario donde Maradona se consagró leyenda— sirve como un motor anímico para el plantel.

Para esta justa, la selección argentina ha quedado ubicada en el Grupo F, un sector que, sobre el papel, luce accesible para los sudamericanos. Sus rivales serán Argelia, Austria y Jordania. La logística del equipo ya está definida: harán de Kansas City su base de operaciones y cuartel de concentración, ciudad donde debutarán antes de trasladarse a Texas para sus siguientes compromisos.

Valentín Barco anotando su primer gol con Argentina en La Bombonera | AP

CALENDARIO DE ARGENTINA EN FASE DE GRUPOS

Argentina vs. Argelia: 16 de junio | Kansas City

Argentina vs. Austria: 22 de junio | Texas

Argentina vs. Jordania: 27 de junio | Texas

MÁXIMA FIGURA DE ARGENTINA

Last Dance. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, se espera que la base del equipo sea muy similar a la que levantó el trofeo en 2022 con Lionel Messi a la cabeza, quien jugará esta Copa del Mundo sabiendo que es la última en su carrera y muy probablemente su despedida en un torneo oficial con la '10' Albiceleste,

A pesar de que hay jugadores más jóvenes, jugando en los mejores clubes de Europa e inclusive con mejor nivel, es innegable que la Albiceleste tendrá como eje central a Leo, así mismo lo ha decidido el cuerpo técnico y el propio vestidor.

Lionel Messi festeja la victoria de Argentina l AP

NÚMEROS DE ARGENTINA EN MUNDIALES

La trayectoria de Argentina en la máxima cita del fútbol es de las más ricas y consistentes en la historia del deporte. Con tres títulos en sus vitrinas (1978, 1986 y 2022), sus estadísticas reflejan un dominio constante:

Partidos jugados 88 Partidos ganados 47 Partidos empatados 20 Partidos perdidos 19 Goles a favor 244 Goles en contra 113 Títulos 3 Mejor participación Campeón (1978, 1986, 2022)

CONVOCADOS POR ARGENTINA

La lista Final de Argentina para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.