Estrella de Argentina en riesgo de perderse el Mundial

A solo tres meses de arrancar la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, los futbolistas y técnicos cierran la preparación de la mejor manera posible, sin embargo, hay situaciones donde la tragedia se apodera del campo con un mal golpe o una lesión, caso que podría afectar a la actual campeona, Argentina con su defensor, Cristian 'Cuti' Gabriel Romero.

Cuti Romero en festejo con Argentina

Cuti Romero preocupa a la albiceleste

Durante el duelo de la Jornada 32 de la Premier League entre el Sunderland y el Tottenham, el jugador de los Spurs, Cuti Romero, sufrió un mal golpe cuando se estrelló con su propio guardameta, Robin Roefs, en una de las últimas jugadas del partido.

Romero buscaba proteger el balón y evitar el segundo gol del Sunderland y así evitar la caída del equipo a la zona de descenso, sin embargo, el balón quedó largo y el argentino al intentar frenar terminó por estrellar su rodilla en Roefs, causándole que se doblara.

Cuti Romero del Tottenham sale del juego contra Sunderland tras lesión en la rodilla I AP

Tras el choque el futbolista argentino no pudo ponerse de pie y tuvo que ser atendido por las asistencias. Pese a que Cuti logró incorporarse, el futbolista lanzó una mirada de pena al banquillo y entró en un mar de lágrimas mientras salía del terreno de juego.

Con las desgarradoras imágenes también se pudo apreciar que sus compañeros lo abrazaron y le dieron ánimos en su salida, pero este miraba al cielo y se llevaba las manos al rostro desconsolado tras lo ocurrido minutos antes.

Choque del Cuti Romero I CAPTURA DE PANTALLA

¿Adiós al Mundial?

A unas horas de que concluyó el duelo entre los equipos ingleses, el cuerpo médico de Tottenham aún no ha dado algún comunicado oficial que indique la gravedad de la situación, por lo que los fanáticos y cuerpo técnico de Argentina tendrán que esperar para saber el futuro de Romero.

Cuti era uno de los convocados con más regularidad en la lista de Lionel Scaloni, por lo que en caso de una lesión de fuerza mayor, el entrenador campeón del mundo tendría que buscar a la pieza que pueda suplir el rol de Romero dentro de la plantilla que busca el bicampeonato mundial,