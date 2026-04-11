A 61 días del Mundial: En México 1970 se empató la mayor diferencia en una Final, al igualar la de 1958

Casi cien años está por cumplir la Copa del Mundo de la FIFA en la rama varonil. A lo largo de ese siglo de historia, México ha formado parte de capítulos muy importantes, el tercero por escribirse este año en la edición número 23 del torneo veraniego. Aunque será coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos, nuestro país se convertirá en el primero en recibir tres Mundiales.

México 1970 fue la novena edición del certamen y primera en visitar territori azteca, además de que marcó un antes y un después en el futbol internacional: primer mundial transmitido a color; primero en el cual se permitieron sustituciones, y primero en el cual se utilizaron las tarjetas. Además, vio a la Selección de Brasil convertirse en el primer equipo en lograr tres títulos.

La Selección de Brasil celebra tras su victoria 4-1 ante Italia en la Copa del Mundo México 1970 | MEXSPORT

Después de una decepcionante actuación en 1966, la Verdeamarela se reivindicó y se coronó de forma contundente, como la primera selección en ganar todos sus partidos en un Mundial y con una goleada 4-1 ante la Selección de Italia. Aquel partido en el Estadio Azteca, además, igualó la mayor diferencia de goles en una Final mundialista.

Así fue el histórico partido entre Brasil e Italia

Con goles de Pelé al minuto 18 y de Roberto Boninsegna al 37', el compromiso de aquel 21 de junio de 1970 se fue al descanso con el empate a un gol, prueba de la fortaleza que ambos equipos tuvieron a lo largo del certamen. Sin embargo, para la segunda mitad el conjunto sudamericano se "desató" y opacó por completo a los europeos, que no tuvieron respuesta.

Gerson al 66' y Jarzinho al 71' sentenciaron la victoria a favor de la Canarinha, mientras que al 86' Carlos Alberto puso el pilón para el 4-1. Dicho resultado igualó la mayor diferencia en una Final, la cual se impuso por primera vez en Suecia 1958, también con Brasil como protagonista, con el triunfo 5-2 sobre los locales en el Estadio Råsunda.

Pelé durante la Final del Mundial 1970, de Brasil contra Italia | MEXSPORT

Vavá y Pelé marcaron un doblete cada uno en aquel partido y Mário Zagallo aportó un gol para los brasileños, mientras que por los suecos anotaron Nils Liedholm y Agne Simonsson. En el caso de O Rei, esos dos goles y el que marcó en el Azteca 14 años más tarde le permitieron convertirse en el segundo jugador en marcar en dos Finales mundialistas.

Francia se unió a la lista en el 98, justo ante Brasil

Solo en tres ocasiones el partido por el título de un Mundial ha finalizado con diferencia de tres goles y, curiosamente, en las tres Brasil fue protagonista. No obstante, si en Suecia 1958 y México 1970 la gloria fue verdeamarela, en Francia 1998 fue por completo azul. El equipo local, con Aimé Jacquet en el banquillo, 'blanqueó' a los sudamericanos y se impuso 3-0 para lograr su primer título.

Zinedine Zidane fue la figura en dicho compromiso en el Stade de France con un doblete al minuto 27 y en la compensación del primer tiempo. Mientras que en el añadido de la segunda parte, Emmanuel Petit sentenció la goleada 3-0 para Les Bleus.