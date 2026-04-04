Jugadores de Italia discutieron un premio económico... antes del partido decisivo contra Bosnia

El ambiente en el vestuario de la Selección Italiana estaba cargado de nerviosismo antes del decisivo partido de repesca contra Bosnia, donde se debatió un posible premio económico por la clasificación al Mundial, según informó el diario La Repubblica.

En lugar de la habitual tensión y adrenalina, lo que se percibía era un clima denso, motivado por la iniciativa de un grupo de jugadores que preguntó a miembros del cuerpo técnico si habría una recompensa financiera en caso de victoria en el estadio Bilino Polje.

Jugadores de Italia se lamentan tras la derrota en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP

La suma en cuestión rondaría los 300 mil euros, a repartir entre los jugadores convocados, lo que resultaría en poco más de 10 mil euros para cada futbolista. El planteamiento fue considerado inoportuno y fuera de lugar, dada la trascendencia del encuentro.

Fue necesaria la intervención del entonces seleccionador, Gennaro Gattuso, para calmar los ánimos. El técnico transmitió a los jugadores que ese no era el momento para tal petición, defendiendo que el equipo debía primero conseguir la clasificación en el campo y solo después discutir otros asuntos.

Gennaro Gattuso dirigiendo a Italia l AP

Esta información ha generado molestia e inconformidad entre los aficionados italianos, quienes han expresado su malestar en redes sociales.