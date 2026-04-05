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Futbol

Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"

Paolo Maldini como jugador de la Selección Italiana en 2002 | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:56 - 05 abril 2026
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El exdefensor de la Selección azzurra no contuvo sus emociones contra la ausencia de su país en la Copa del Mundo

Siguen las repercusiones acerca de la tercer ausencia de Italia en una Copa del Mundo, esta vez a manos de Bosnia y Herzegovina, quienes ahora serán parte del Grupo B del torneo que está a solo un par de meses de iniciar.

Uno de los elementos más importantes en la historia del 'país de la bota', Paolo Maldini, también ha expresado su total molestia acerca de las ausencias que han tenido los Italianos, pues él fue parte de una generación presente en cada edición consecuente.

Pio Esposito en la derrota de Italia contra Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP
Pio Esposito en la derrota de Italia contra Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP

"Un fracaso total"

Las palabras de Paolo Maldini fueron totalmente claras, no está de acuerdo con que la selección de su país de muestre ausente de tres Mundiales, y mucho menos si dichas ausencias son consecutivas, llamando "fracaso" a todos los manejos que ha tenido el equipo para no competir en el máximo torneo de futbol.

Llevar la camiseta de la selección italiana no es solo jugar. Llevas contigo historia, responsabilidad y orgullo. Perderse un Mundial es una llamada de atención. Dos son una crisis. Pero tres seguidos es un fracaso total. Ya no veo esa misma ambición. No veo jugadores dispuestos a darlo todo por la selección. Cuando faltan el orgullo, la responsabilidad y la identidad entonces ya no es Italia
Paolo Maldini en un partido con el Milan | AP

El que fuera en algún momento capitán de la Selección Italiana no se guardó nada, incluso cuando algunos de sus excompañeros de convocatorias como Gianluigi Buffon o Gennaro Gattuso estuvieron al mando de los proyectos italianos que han fracasado en el tiempo reciente.

¿Cuáles han sido los fracasos de Italia en Mundiales?

Italia, cuatro veces campeona del mundo, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia tras quedarse fuera de tres Copas del Mundo de manera consecutiva. La más reciente eliminación rumbo a 2026 llegó ante Bosnia y Herzegovina en tanda de penales, repitiendo un patrón doloroso para la Azzurra. Este declive contrasta con su último gran éxito en Alemania 2006, cuando levantaron el título precisamente desde los once pasos, instancia que ahora se ha convertido en su verdugo.

Gennaro Gattuso ha dejado de ser entrenador de Italia | AP

El inicio de esta debacle se remonta a Brasil 2014, donde Italia quedó eliminada en fase de grupos en un sector complicado junto a Costa Rica, Inglaterra y Uruguay. Cuatro años después, el golpe fue aún más duro: no lograron clasificar a Rusia 2018 tras caer en el repechaje contra Suecia sin poder marcar un solo gol en la eliminatoria. Posteriormente, rumbo a Qatar 2022, la situación empeoró al ser eliminados por Macedonia del Norte en semifinales del repechaje, quedándose fuera antes siquiera de la final.

Para 2026, la historia volvió a repetirse con otra dolorosa caída, esta vez frente a Bosnia, pese a haber generado ilusión tras vencer a Irlanda del Norte en semifinales. Técnicos como Gian Piero Ventura, Roberto Mancini y ahora Gennaro Gattuso han quedado marcados por estos fracasos. Aunque en medio de este periodo Italia conquistó la Eurocopa 2021, ese logro no ha sido suficiente para ocultar una crisis histórica que mantiene a la Azzurra lejos del escenario más importante del futbol mundial.

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