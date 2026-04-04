Canadá se burla de Italia y abre campaña para cambiar camisetas: “No esperes cuatro años más”

La eliminación de la Selección de Italia rumbo a la Copa del Mundo 2026 sigue generando reacciones a nivel internacional, y una de las más llamativas llegó desde la Canada Soccer, que no dudó en aprovechar el momento para lanzar una campaña cargada de ironía. El combinado europeo quedó fuera tras caer ante Bosnia y Herzegovina en el duelo decisivo de los playoffs de Europa.

La sorpresiva derrota dejó a Italia fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva, lo que desató críticas, burlas y múltiples reacciones en redes sociales. Sin embargo, lo hecho por Canadá cruzó al terreno institucional, al convertir la eliminación en una oportunidad de promoción para su propia selección.

Jugador de Canadá l X:CANMNT_Official

¿Cómo fue la burla?

A través de sus canales oficiales, la Canada Soccer anunció un evento dirigido a aficionados, en el que invita a los seguidores a llevar su camiseta de Italia para intercambiarla por una de la selección canadiense. La iniciativa rápidamente se viralizó por su tono provocador.

El slogan elegido para la campaña fue contundente: “No esperes cuatro años más”, en clara referencia a la ausencia italiana en las últimas Copas del Mundo. La frase, acompañada de imágenes promocionales, encendió el debate entre aficionados de distintas partes del mundo.

Indirecta a un viejo conocido

Pero el mensaje no se quedó ahí, ya que también incluyó una indirecta dirigida a Bryan Cristante, mediocampista que en su momento tuvo la posibilidad de representar a Canadá, pero que optó por defender a Italia. La campaña hace alusión a esa decisión, sugiriendo un “arrepentimiento” implícito tras la eliminación.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con opiniones divididas entre quienes celebraron el ingenio de la federación canadiense y quienes consideraron excesiva la burla hacia una selección histórica como Italia. El tono de la campaña fue calificado por algunos como irreverente, pero efectivo en términos de impacto mediático.

Imagen l Federación de Canadá

Por su parte, ni la Federación Italiana de Futbol ni el propio Cristante han emitido declaraciones al respecto, manteniendo silencio ante la polémica generada por esta iniciativa. Todo indica que no habrá respuesta con la burla.

Jugadores de Italia se lamentan tras la derrota en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP