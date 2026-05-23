Faraón inmortal: Liverpool se despide de Mohamed Salah con emotivo video

Nada es para siempre, en especial en el futbol y Mohamed Salah y el Liverpool lo vivieron en carne propia, pues quien fuese el máximo referente del equipo durante años dijo adiós luego de 9 temporadas con el equipo de la Premier League, por lo que recibió un detalle especial.

Mohamed Salah en Liverpool I AP

¿Qué hizo el Liverpool?

Luego de nueve años, dos Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, el equipo de Liverpool preparó un video para agradecer a su dorsal ‘10’ que fue pionero de las mejores épocas del club.

A través de sus redes sociales, el equipo Red compartió el momento en que el ‘Faraón’, Mohamed Salah, recibió un reconocimiento dentro del Estadio de Anfield, donde junto a su familia reveló algunas fotos que retratan los goles más importantes de su carrera en Inglaterra.

Mohamed Salah | AP

Conforme el Faraón iba destapando las imágenes, el mismo Salah daba una breve descripción a su familia de cómo vivió todos esos icónicos momentos para él y el Liverpool, mientras se reproducen las repeticiones de las anotaciones.

Finalmente, el video concluye de la manera más emotiva posible, pues sus hijos fueron los encargados de cerrar el homenaje con unas palabras para su padre, mientras se muestra de fondo una foto de Mohamed Salah con su familia celebrando la obtención de la Premier League.

Mohamed Salah termina contrato con Liverpool este verano del 2025 | AP

Always our Egyptian King. Thank you for everything, Mo 👑 pic.twitter.com/D8jMGWUoqE — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2026

Adiós al eterno ‘10’

Mohamed Salah llegó al Liverpool en el año de 2017, proveniente de la Roma arribo a Anfield con más dudas que certezas, pero su futbol, sus goles y su compromiso con el equipo del liverpool lo fueron catapultando hasta ser el máximo referente del equipo.

Siendo una pieza inamovible en la época de Jürgen Klopp y una arma poderosa con Arne Slot, Salah dice adiós al club que lo manda a la élite mundial y que a cambio él le entregó los mejores años de su carrera, convirtiéndose en el Faraón de Anfield, dejando una marca histórica de 257 goles y 121 asistencias.