Historia de los Mundiales: Brasil 1950 y el Maracanazo

Porque el futbol siempre ha sido nuestro, y los Mundiales de antaño lo demuestran. En 1930 la primera Copa del Mundo vio la luz en Uruguay y, después de un paso por Europa en 1934 y 1938, el certamen internacional regresó a donde nació: América.

La Segunda Guerra Mundial terminó y dejó estragos en varias naciones europeas, por lo que aunque la FIFA y Jules Rimet soñaron con llevar el certamen a Suiza -país neutral durante el conflicto bélico-, el organismo y su presidente se conformaron con ir a Brasil en 1950.

El Mundial en tierras amazónicas fue todo un reto, pero Brasil superó y cumplió con las expectativas. En tan sólo 675 días, el país sudamericano le entregó al mundo del balompié uno de sus templos más sagrados, el cual pasó de vivir una fiesta a ser sede de uno de los momentos más amargos de la Verdeamarela.

Cristo Redentor y el Maracaná de fondo | AP

Brasil: la gran favorita

La presentación del Estadio Maracaná al mundo solamente fue una probada del poderío brasileño para la Copa del Mundo, pues el conjunto amazónico quería levantar el primer título mundial de su historia. La Canarinha destrozó a todos sus rivales en el Grupo 1 -México inauguró el recinto ante Brasil y perdió 4-0-.

Sin embargo, pese al dominio y los goles absolutos de Brasil en la Primera Fase, el conjunto de Flávio Costa fue protagonista del infame "Maracanazo", en la Segunda Fase de la Copa del Mundo.

Alcides Ghiggia marca para Uruguay ante Brasil en 1950 | AP

El 16 de julio no es una fecha baladí en los anales de la historia del futbol, pues se convirtió en la victoria más grande del balompié. Brasil tenía todo para coronarse Campeón del Mundo, ya que como no hubo una Final -se hizo un cuadrangular-, el equipo brasileño solamente necesitaba de un empate contra Uruguay.

Pero uno de los apodos más arcaicos dentro del mundo balón es la 'Garra Charrúa', esa que salió a relucir ante ese monstruo de cerca de 200 mil almas, el Estadio Maracaná. El primer tiempo terminó con un 0-0 en territorio carioca, pero fue la segunda mitad que terminó por consagrar a sus héroes.

La segunda mitad comenzó con un golpe casi de muerte a favor de los brasileños, pues Friaça anotó el tanto de la ventaja parcial -su único gol con Brasil en su carrera-. Sin embargo, Obdulio Varela, el apodado 'Negro Jefe', tomó el balón y reclamó al árbitro central un supuesto fuera de juego, aunque tiempo después, Varela confesó que hizo todo eso para enfriar el partido.

Fue el mismo Varela quien comenzó esta revolución charrúa, con la ayuda de Alcides Ghiggia y Juan Alberto Schiaffino. Fue el mismo Ghiggia quien realizó una galopada impresionante en la banda derecha y, tras un centro retrasado, Schiaffino definió con un potente disparo al 67’; ese gol silenció a más de 200 mil personas. El Maracanazo dio inicio y Brasil no lo sabía.

Alcides Ghiggia -quien tiempo después defendió la camiseta de Italia- tuvo una tarde inspirada en Río de Janeiro, por lo que salió decidido a ganar la Copa Jules Rimet. El oriundo de Montevideo liquidó el partido al 79', gracias a un gol que dejó helado a todo Brasil y, también, al mundo entero.

Obdulio Varela y la Copa Jules Rimet | AFP

Obdulio Varela, figura del Mundial 1950

Ademir fue el máximo goleador del certamen en 1950, pero el mejor jugador del Mundial de 1950 no fue otro que Obdulio Varela. Anteriormente se mencionó gran parte de las hazañas del Negro Jefe, principalmente en ese partido que definió al Campeón del Mundo, pero su liderazgo fue lo que lo convirtió en el mejor de la Copa.

Números en el Mundial de 1950