Omar ‘N’ es liberado: Julio César Chávez confirma el hecho y revela detalles del caso

El ex campeón mundial Julio César Chávez confirmó la liberación de su hijo, Omar 'N', luego de que fuera detenido por un presunto caso de agresión familiar. La noticia fue dada a conocer por el propio “César del boxeo”, quien además ofreció su versión sobre lo ocurrido en medio de la polémica.

De acuerdo con las declaraciones del legendario pugilista, Omar ya se encuentra en libertad tras haber pasado algunas horas bajo custodia. El caso generó atención mediática debido a la naturaleza de la acusación, aunque la situación habría sido resultado de un conflicto de pareja que escaló rápidamente.

Omar 'N' | MEXSPORT

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la liberación de Omar?

Durante sus declaraciones, Julio César Chávez no solo confirmó la liberación, sino que también habló abiertamente sobre la personalidad de su hijo. En tono relajado, aunque con cierto trasfondo crítico, lo describió como una persona “terca” y con emociones negativas que, según él, han influido en sus decisiones personales.

El ex boxeador también lanzó comentarios sobre las relaciones sentimentales de Omar, señalando que suele involucrarse con parejas conflictivas. Incluso, en un tono jocoso, afirmó que su hijo “siempre agarra novias tóxicas”, marcando distancia con su propia experiencia personal.

Omar 'N' en entrenamiento |IMAGO7

Conflicto de pareja, origen del incidente

Según explicó Chávez, el incidente que derivó en la detención comenzó con una discusión entre Omar y su pareja. Presuntamente, la mujer habría iniciado la agresión con una cachetada, a lo que el boxeador respondió empujándola, situación que posteriormente fue denunciada como agresión.

El propio Julio César Chávez detalló que la relación era complicada desde antes del altercado, describiéndola como conflictiva y con comportamientos problemáticos. A pesar de ello, señaló que era una situación conocida y advertida previamente por él.

Omar 'N' pelea | IG: @omarchavezzbu

Más allá de la polémica, el ex campeón dejó claro que su apoyo hacia sus hijos es incondicional. Subrayó que, independientemente de los errores o problemas, siempre estará presente para respaldarlos, una postura que ha mantenido públicamente en distintas ocasiones.

El caso de Omar 'N' vuelve a poner bajo los reflectores la vida personal de figuras públicas del deporte, especialmente cuando se mezcla con temas legales y familiares. Aunque ya se encuentra en libertad, el episodio podría tener repercusiones en su imagen y carrera.

Por ahora, la versión ofrecida por Julio César Chávez es la principal referencia pública del caso, mientras se espera si surgen más detalles o posicionamientos adicionales. La situación deja abierta la conversación sobre la vida privada de los deportistas y su impacto en el ámbito profesional.