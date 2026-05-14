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Box

¡Ofrece los 200 miilones de dólares! Jake Paul asegura que peleará con Canelo Álvarez

Saúl 'Canelo' Álvarez se sometió a una cirugía de codo| MEXSPORT Jake Paul busca rival para su próxima pelea | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:29 - 13 mayo 2026
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El influencer y boxeador estadounidense afirmó en pleno stream que el combate ante el mexicano ya es oficial y lo calificó como “la pelea más grande del boxeo”

Jake Paul volvió a encender las redes sociales y el mundo del boxeo después de asegurar durante una transmisión en vivo que su próximo rival será Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El creador de contenido y boxeador estadounidense dijo que él cuenta con los 200 millones de dólares que él pide el pugilista mexicano, en busca de que por fin le acepte el combate que tanto quiere.

Esta es la pelea más grande que se puede organizar en el boxeo. Jake Paul vs. Canelo

Jake Paul lleva años buscando una pelea con Canelo

No es la primera vez que Jake Paul intenta llamar la atención del campeón mexicano. Desde hace varios años, el estadounidense ha mencionado en distintas entrevistas y redes sociales su intención de enfrentar a Canelo Álvarez, argumentando que sería uno de los eventos más mediáticos en la historia reciente del boxeo.

Sin embargo, el tapatío ha evitado darle importancia a estos retos y en distintas ocasiones ha dejado claro que no considera a Jake Paul como un rival atractivo dentro del ámbito profesional, principalmente por la diferencia de trayectoria y nivel competitivo entre ambos.

Saúl 'Canelo' Álvarez | MEXSPORT

La posible pelea divide opiniones entre aficionados

Las declaraciones de Jake Paul rápidamente levantaron la expectativa y generaron opiniones divididas entre los aficionados. Mientras algunos consideran que el combate sería un espectáculo millonario por el impacto mediático de ambos personajes en una plataforma streaming, otros creen que una pelea de este tipo podría afectar la imagen deportiva de Canelo Álvarez.

Hasta el momento, el equipo del boxeador mexicano no ha confirmado negociaciones ni un posible acuerdo para enfrentar al influencer estadounidense, por lo que todo permanece como una declaración realizada por Jake Paul durante su transmisión en vivo.

Jake Paul | AP
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