Omar ‘N’ obtiene su libertad y enfrentará proceso fuera de prisión

La liberación de Omar 'N', hijo del histórico campeón Julio César Chávez, ha marcado un giro relevante en el caso que sacudió al ámbito deportivo nacional esta semana. El pugilista fue puesto en libertad este jueves 21 de mayo, luego de permanecer bajo resguardo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, tras su detención el día anterior.

La noticia de su salida se dio a conocer tras la audiencia celebrada en el sistema penal acusatorio, donde un juez determinó otorgarle una suspensión condicional del proceso. Con ello, el boxeador podrá continuar su defensa en libertad, aunque deberá cumplir con una serie de medidas impuestas por la autoridad judicial.

Omar 'N' pelea | IG: @omarchavezzbu

Detención y contexto del caso

El arresto de Omar 'N' ocurrió la mañana del miércoles, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa lo interceptaron y posteriormente lo trasladaron al penal de Aguaruto. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el boxeador fue identificado plenamente por sus características físicas y vestimenta al momento de su aseguramiento.

Según los reportes oficiales, el hijo del excampeón mundial vestía una camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros. La detención generó una rápida reacción en medios y redes sociales, debido al peso del apellido Chávez en el deporte mexicano y a la trayectoria del pugilista dentro del boxeo profesional.

Omar 'N' en entrenamiento |IMAGO7

Aunque en un inicio no se detallaron los cargos, versiones periodísticas apuntaron a una denuncia por presunta violencia intrafamiliar y lesiones. Asimismo, trascendió que el deportista habría sido requerido previamente por un juez y no se presentó, lo que derivó en su aprehensión.

Libertad condicionada y proceso legal

Durante la audiencia, la defensa de Omar 'N' promovió los recursos legales necesarios para que el boxeador pudiera enfrentar el proceso fuera de prisión. La autoridad judicial aceptó la solicitud, determinando su vinculación a proceso, pero permitiéndole continuar el litigio en libertad bajo condiciones específicas.

Estas medidas cautelares obligan al pugilista a cumplir con disposiciones legales mientras se desarrolla el caso, lo que incluye presentaciones periódicas ante la autoridad y otras restricciones que no fueron detalladas públicamente.

Omar 'N' | MEXSPORT

La resolución representa un alivio momentáneo para el entorno del boxeador, aunque el proceso legal sigue en curso y será determinante para su futuro tanto en lo personal como en lo profesional.

El caso de Omar 'N' continúa generando atención mediática, no solo por la naturaleza de las acusaciones, sino también por tratarse de una figura ligada a uno de los nombres más emblemáticos del boxeo en México. Su situación legal será seguida de cerca en los próximos días, mientras intenta retomar estabilidad fuera del entorno penitenciario.