"Quiero dedicarte todas las canciones": Julio César Chávez sorprende en concierto de Cristian Castro

La Feria de Puebla 2026 llegó a su fin con una noche llena de romanticismo, nostalgia y música gracias a la presentación de Cristian Castro en el Teatro del Pueblo. Miles de asistentes se dieron cita este 10 de mayo para disfrutar del concierto del cantante mexicano, quien convirtió el cierre de la feria en una auténtica celebración por el Día de las Madres.

Desde los primeros minutos del espectáculo, el público respondió con aplausos, gritos y celulares encendidos mientras Cristian Castro interpretaba algunos de sus más grandes éxitos. Además, la presencia del campeón mundial de boxeo Julio César Chávez entre los invitados especiales provocó aún más emoción entre los asistentes que abarrotaron el recinto poblano.

Cristian Castro en Perú l RPPNoticias

Cristian Castro hizo vibrar la Feria de Puebla 2026 con sus grandes éxitos

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando Cristian Castro apareció sobre el escenario del Teatro del Pueblo acompañado de más de diez músicos y una producción visual que llenó de color el recinto. Temas como Amor, Lloviendo Estrellas, Azul, Ángel y Es Mejor Así hicieron cantar a miles de personas durante una de las noches más esperadas de la Feria de Puebla 2026.

El cantante aprovechó la celebración del Día de las Madres para dedicar un emotivo mensaje a las mujeres presentes y especialmente a su madre. "Las mujeres son lo más importante del mundo. Quiero agradecer por la existencia de las mujeres", expresó Cristian Castro antes de interpretar Lloviendo Estrellas, uno de los momentos más emotivos de la noche.

Julio César Chávez l jcchavez115

Durante el concierto también hubo espacio para el humor y la interacción con el público. Cristian Castro arrancó risas al bromear sobre las iglesias de Puebla y preguntar si México ganará el próximo Mundial de futbol. Además, canciones como No Podrás, Nunca Voy a Olvidarte, Por Amarte Así y Yo Quería llenaron de nostalgia y romanticismo el Teatro del Pueblo, pese a algunos problemas de audio que se registraron durante el espectáculo.

Julio César Chávez fue uno de los invitados especiales del concierto

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando el público descubrió la presencia de Julio César Chávez en una de las terrazas VIP del recinto. El histórico campeón mexicano fue recibido entre aplausos y cánticos de "¡Chávez, Chávez, Chávez!", convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más ovacionadas del evento.

🎶💐¡Gran festejo del Día de las Madres!



Julio César Chávez y su esposa Myriam Escobar disfrutaron del concierto de Cristian Castro en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla, donde miles de asistentes cantaron sus éxitos#diariocambio #Puebla @Jcchavez115 pic.twitter.com/DpYdfJwANN — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 11, 2026

Incluso Cristian Castro se tomó un momento para reconocer la presencia del exboxeador durante el concierto. "Tenemos un invitado muy especial, está entre nosotros, Julio César Chávez, el campeón. Quiero dedicarte todas las canciones", expresó el cantante, provocando una nueva ovación entre los asistentes.

El cierre de la Feria de Puebla 2026 también reunió a distintas personalidades del ámbito político y deportivo, consolidando una clausura llena de música, nostalgia y ambiente festivo. Con un Teatro del Pueblo completamente abarrotado, Cristian Castro puso el broche final a una de las ediciones más exitosas de la feria poblana en los últimos años.