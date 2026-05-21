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Futbol

FMF lanza campaña antidiscriminación “La Ola Sí, El Grito No” rumbo al Mundial

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Rafael Trujillo 16:51 - 21 mayo 2026
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La federación busca erradicar el grito homofóbico en los estadios

La Federación Mexicana de Futbol presentó este 21 de mayo de 2026 la campaña “La Ola Sí, El Grito No”, una iniciativa enfocada en sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Mexicana sin recurrir a expresiones discriminatorias sancionadas por la FIFA.

La campaña hace referencia a la famosa “ola mexicana”, una tradición que surgió en los estadios del país durante la Copa del Mundo de 1986 y que posteriormente se popularizó a nivel internacional. Con este concepto, la FMF busca promover un ambiente de apoyo positivo en las tribunas de cara a la Copa del Mundo de este año.

De acuerdo con el organismo, el objetivo es canalizar la pasión de los aficionados mediante expresiones de aliento como la ola, los cánticos y el respaldo constante a la Selección Mexicana, evitando el uso del grito discriminatorio que ha derivado en sanciones deportivas y económicas en años recientes.

Afición mexicana l F1

Exjugadores del Mundial de 1986 participan en la campaña

La campaña contará con diferentes etapas , con la primera de ellas llevándose a cabo del 21 al 31 de mayo. Esta, contará con dos spots protagonizados por jugadores que integraron la Selección Mexicana en el Mundial de 1986.

Entre los participantes aparecen Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo, quienes compartieron recuerdos sobre el respaldo que recibieron de la afición durante aquella Copa del Mundo celebrada en México.

Algunos seleccionados de México 96 participarán e la campaña de la FMF | MEXSPORT
Algunos seleccionados de México 96 participarán e la campaña de la FMF | MEXSPORT

Hugo Sánchez y Javier Aguirre se unirán a la campaña

La segunda fase de “La Ola Sí, El Grito No” se desarrollará del 1 al 30 de junio. En esta etapa se integrarán figuras emblemáticas del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y el director técnico de la Selección, Javier Aguirre.

La FMF informó que el mensaje estará enfocado en reforzar la unión entre la afición y la Selección Mexicana en el camino rumbo al Mundial de 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

“La Ola Sí, El Grito No” se suma a otras iniciativas impulsadas por la Federación Mexicana de Futbol, como “Somos México” y “Con México”, proyectos que forman parte de la estrategia del organismo para fortalecer el apoyo a la Selección Nacional y fomentar un ambiente positivo en los estadios rumbo al Mundial 2026.

Javier Aguirre en Sudáfrica 2010 l MEXSPORT
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