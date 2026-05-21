UNAM alerta por posible “Súper Niño” y calor extremo en México durante 2026

El aumento de temperatura registrado en el océano Pacífico mantiene bajo observación a especialistas mexicanos e internacionales ante la posible llegada de un fenómeno climático conocido como “Súper El Niño”, evento que podría generar condiciones extremas de calor en distintas regiones del país.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y expertos en climatología han señalado que las alteraciones detectadas en el Pacífico ecuatorial podrían derivar en uno de los episodios de El Niño más intensos registrados en décadas.

Uno de los especialistas que ha advertido sobre este escenario es el geofísico Juan Espinosa Luna, quien explicó que el incremento de temperatura en la superficie oceánica ya supera parámetros normales para esta época del año.

La UNAM advirtió que el aumento de temperatura en el Pacífico podría provocar calor extremo en el país./ Pixabay

“Asoleado pero con datos recopidados de la superficie del océano pacifico donde la temperatura ha aumentado 1.5 grados por arriba de lo normal en estas fechas lo que indica que el fenómeno del niño se adelantará y será el más fuerte de los últimos 75 años.”, explicó el geofísico en sus redes sociales.

¿Cómo afectaría el “Súper Niño” a México?

De acuerdo con las proyecciones compartidas por especialistas, estados del norte del país podrían enfrentar condiciones extremas de calor en caso de consolidarse este fenómeno meteorológico.

Según Juan Espinosa Luna, entidades como Sinaloa podrían registrar temperaturas cercanas a los 55 grados Celsius, mientras que la sensación térmica podría elevarse hasta los 75 grados en algunas zonas.

Sin embargo, el calor no sería la única preocupación. Especialistas advirtieron que la radiación ultravioleta podría alcanzar niveles de hasta 12 puntos, considerados extremadamente peligrosos para la salud humana.

Expertos alertaron que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 75 grados en algunas regiones./ RS

Ante este panorama, expertos recomendaron limitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar para evitar daños físicos permanentes provocados por la exposición prolongada a la radiación.

Autoridades recomiendan prevenir golpes de calor

Debido a las altas temperaturas que ya afectan a distintas regiones del país, autoridades de salud han insistido en reforzar medidas preventivas para evitar golpes de calor y deshidratación.

Entre las recomendaciones principales se encuentra evitar exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera y de colores claros.

Especialistas también pidieron prestar atención especial a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que son los grupos más vulnerables frente a temperaturas extremas.