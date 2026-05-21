¿Cuándo es el Día de la Hamburguesa, por qué se celebra y serán GRATIS?

Si existe un día perfecto para olvidarse de la dieta, pedir papas extra y acompañar todo con refresco gigante, ese es el Día Internacional de la Hamburguesa. Cada 28 de mayo, restaurantes, cadenas de comida rápida y miles de fanáticos alrededor del mundo celebran a uno de los platillos más populares, queridos y consumidos del planeta.

Aunque no se trata de un día festivo oficial ni implica descanso obligatorio, la fecha se ha convertido en toda una tradición gastronómica que año con año desata promociones, descuentos y filas eternas en restaurantes de comida rápida. Desde hamburguesas a un peso hasta dinámicas de 2x1, el 28 de mayo se ha ganado un lugar especial en el calendario foodie.

Y es que pocas comidas generan tanta felicidad instantánea como una hamburguesa recién hecha, con queso derretido, tocino crujiente y una montaña de papas al lado.

Cada 28 de mayo, restaurantes, cadenas de comida rápida y gente en general celebran el Día de la Hamburguesa / Magnific

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa?

Aunque el origen exacto de la fecha sigue siendo tema de debate, existen dos versiones principales que explican por qué el 28 de mayo terminó convirtiéndose en el Día Internacional de la Hamburguesa.

La historia más popular apunta a Louis Lassen, un inmigrante alemán que vivía en Connecticut, Estados Unidos. Según esta versión, el 28 de mayo de 1900 preparó por primera vez carne molida colocada entre dos rebanadas de pan para un cliente que necesitaba comer rápido mientras seguía trabajando. Sin saberlo, habría dado vida a uno de los alimentos más famosos de todos los tiempos.

La otra teoría conecta el origen de la hamburguesa con Alemania, específicamente con la ciudad de Hamburgo, de donde surgió el famoso “filete estilo Hamburgo”, una preparación de carne molida que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el emparedado que hoy domina menús en prácticamente todo el mundo.

Aunque ninguna versión ha sido confirmada oficialmente como la definitiva, ambas ayudaron a construir la leyenda detrás de este icónico platillo.

La fecha se ha convertido en toda una tradición gastronómica cada año / Magnific

De comida rápida a fenómeno mundial

Lo que comenzó como una comida sencilla terminó transformándose en un fenómeno cultural global. Actualmente existen hamburguesas para todos los gustos: clásicas, gourmet, vegetarianas, veganas, gigantes, mini, con piña, con arrachera, con camarones y hasta bañadas en queso.

Además, el platillo ha logrado adaptarse a prácticamente cualquier cultura gastronómica del planeta. En México, por ejemplo, las hamburguesas callejeras se han convertido en toda una experiencia nocturna, muchas veces acompañadas de chile, tocino, salchicha, jamón y hasta pastor. Mientras tanto, en otros países existen versiones con ingredientes exóticos o recetas completamente artesanales.

La hamburguesa dejó hace mucho tiempo de ser únicamente “comida rápida” para convertirse en un símbolo de convivencia, antojo y cultura pop.

En muchos restaurantes hay promociones cada 28 de mayo, así que aprovéchalas / Magnific

Las promociones que vuelven loco al internet

Cada 28 de mayo, cadenas internacionales y restaurantes locales aprovechan el furor por el Día de la Hamburguesa para lanzar promociones que rápidamente se vuelven tendencia en redes sociales.

Marcas reconocidas y decenas de negocios independientes suelen ofrecer descuentos especiales, hamburguesas gratis, combos limitados o dinámicas virales.

Las promociones más buscadas suelen incluir: Hamburguesas a 1 peso

2x1 en combos

Papas y refresco gratis

Cupones digitales

Ediciones especiales limitadas

Hoy existen las clásicas, gourmet, vegetarianas, veganas, gigantes, mini, con piña, con arrachera, con camarones, etc / Magnific