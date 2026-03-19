¿Se podrá llevar comida a conciertos en CDMX? Proponen ley contra precios altos

Asistir a conciertos en la Ciudad de México podría dejar de implicar gastos excesivos en comida y bebidas. Una iniciativa presentada en el Congreso local busca permitir a los asistentes ingresar sus propios alimentos, con el objetivo de frenar los precios elevados dentro de los recintos.

Asistir a conciertos en la Ciudad de México podría dejar de implicar gastos excesivos en comida y bebidas. / iStock

¿Podrás llevar tu propia comida a conciertos en CDMX?

La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, plantea reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para permitir el acceso con alimentos y bebidas comprados fuera de los recintos, especialmente en eventos realizados en espacios abiertos.

El objetivo es eliminar el esquema de “consumo obligado”, que actualmente impide a los asistentes ingresar productos externos y los fuerza a comprar dentro de los eventos.

El objetivo es eliminar el “consumo obligado” dentro de conciertos y festivales. / iStock

De acuerdo con la legisladora, esta práctica afecta directamente la economía del público, ya que dentro de conciertos y festivales los precios pueden triplicar su valor comercial.

¿El problema? precios altos y sin alternativas

La iniciativa surge tras múltiples quejas por el costo de alimentos y bebidas en espectáculos masivos.

Mateos Hernández advirtió que esta situación genera una barrera económica para los asistentes: “No hay alternativas, no hay posibilidad de elegir”. Además, señaló que el acceso completo a la experiencia de un concierto puede depender del nivel de ingresos, lo que calificó como una forma de desigualdad.

La reforma busca equilibrar el gasto de quienes asisten a conciertos en la capital. / iStock

Qué sí y qué no permitiría la nueva ley

La propuesta establece reglas claras para garantizar seguridad y orden en los eventos. Entre los puntos principales destacan: Solo se permitirían porciones individuales

Bebidas selladas y envases seguros

Cantidades limitadas por persona También se contemplan restricciones: Prohibición de envases de vidrio u objetos peligrosos

No se permitirán alimentos voluminosos o que representen riesgo

La medida aplicaría únicamente en espacios abiertos Quedarían fuera recintos cerrados o lugares con restricciones de protección civil o valor patrimonial.