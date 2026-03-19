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¿Se podrá llevar comida a conciertos en CDMX? Proponen ley contra precios altos
Asistir a conciertos en la Ciudad de México podría dejar de implicar gastos excesivos en comida y bebidas. Una iniciativa presentada en el Congreso local busca permitir a los asistentes ingresar sus propios alimentos, con el objetivo de frenar los precios elevados dentro de los recintos.
¿Podrás llevar tu propia comida a conciertos en CDMX?
La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, plantea reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para permitir el acceso con alimentos y bebidas comprados fuera de los recintos, especialmente en eventos realizados en espacios abiertos.
El objetivo es eliminar el esquema de “consumo obligado”, que actualmente impide a los asistentes ingresar productos externos y los fuerza a comprar dentro de los eventos.
De acuerdo con la legisladora, esta práctica afecta directamente la economía del público, ya que dentro de conciertos y festivales los precios pueden triplicar su valor comercial.
¿El problema? precios altos y sin alternativas
La iniciativa surge tras múltiples quejas por el costo de alimentos y bebidas en espectáculos masivos.
Mateos Hernández advirtió que esta situación genera una barrera económica para los asistentes:
“No hay alternativas, no hay posibilidad de elegir”.
Además, señaló que el acceso completo a la experiencia de un concierto puede depender del nivel de ingresos, lo que calificó como una forma de desigualdad.
Qué sí y qué no permitiría la nueva ley
La propuesta establece reglas claras para garantizar seguridad y orden en los eventos. Entre los puntos principales destacan:
Solo se permitirían porciones individuales
Bebidas selladas y envases seguros
Cantidades limitadas por persona
También se contemplan restricciones:
Prohibición de envases de vidrio u objetos peligrosos
No se permitirán alimentos voluminosos o que representen riesgo
La medida aplicaría únicamente en espacios abiertos
Quedarían fuera recintos cerrados o lugares con restricciones de protección civil o valor patrimonial.